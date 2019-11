Både Liverpool og Manchester City måtte slite seg til tre poeng mot henholdsvis Aston Villa og Southampton lørdag ettermiddag.

Dermed leder Liverpool fortsatt Premier League med seks poeng på Manchester City før storkampen på Anfield neste uke.

– Det var ikke vår business. Da vi gikk i garderoben, sto det 1-1. Så ble det 2-1. Det har skjedd i mange Liverpool-kamper de siste årene, sier City-sjef Pep Guardiola etter 2-1-seieren over Southampton.

Så valgte City-manageren å sende et stikk.

– Han er et spesielt talent. Noen ganger filmer han, noen ganger viser han talentet til å score utrolige mål i siste minutt. Han er et talent, sier Guardiola.

I lørdagens 2-1-seier over Aston Villa fikk han gult kort da han gikk i bakken innenfor 16-meteren i første omgang. På overtid satte Mané inn seiersmålet.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt var kritisk til dommeravgjørelsen.

– Han blir definitivt tråkket på foten, og det irriterer meg sykt at folk får gule kort de faktisk ikke fortjener. De blir stemplet som juksemakere. Du skal være så klink sikker for å gi gult kort. Det var ikke straffespark, men det var i hvert fall ikke gult kort. Det er kontakt. Det er et større problem med gult kort for filming enn filming, mener Thorstvedt.

– Det kan slås fast at det er kontakt, men Mané faller på den måten … Jon Moss (dommer) er den som oftest gir gule kort for filming. Han liker ikke når spillere overdriver, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.