Det europeiske stjernelaget FaZe hadde ett mål for turneringen. Det var å ikke komme på siste plass.

– Forhåpningene var så som så da vi kom til turneringen, men etter vi slo favoritten så lett i gruppespillet fikk vi troen tilbake, forklarer Håvard "Rain" Nygaard til TV 2 etter finalen.



Nygaard er en av to nordmenn som spiller CS på toppnivå. Han er bedre kjent som "Rain" i spillverden og har spilt på FaZe siden 2016.



Før helgens turnering i København var laget til Håvard rangert som nummer 21. på verdensrankingen. Aldri før har det som omtales som både kjøpelaget og stjernelaget i CS vært så dårlige, på papiret.

Men kamper spilles ikke på papiert og FaZe gikk ubeseiret i sine første fire kamper og senere helt til topps, da de da de slo svenskene i NiP 2-0 i finalen under Blast Pro Series. Det sikret dem både trofeet og premiepotten på en million kroner.

– Takk til alle som heiet på oss i Norge, det betyr mye, sier en lykkelig Håvard.

Vanvittig snuoperasjon

For å kåre en vinner spilles det best av tre kart, og hvert kart spilles til ett av lagene får 16 runder. Blir det 15-15 går det til overtid, og det måtte overtid til for å skille de to lagene i København lørdag.

Finalen starter på verst tenkelig vis for FaZe. På NiPs kartvalg lå de under 14-8, men etter en solid presentasjon av svenske Olof "Olofmeister" Kajbjer, klarte det europeiske stjernelaget å dra kampen inn i overtid og snu alt på hodet. Det endte 19-17 i favhør FaZe på Nuke.

Se høydepunktene fra finalen øverst i saken!

Under det andre og avgjørende kartet var det lenge jevnspilt, men FaZe trakk det lengste strået også på Dust2 og slo NiP 16-12. Norske Rain ble kåret til kampens beste spiller.

– Det er ingen tvil om at Håvard viste hvor viktig han er for FaZe med presentasjonen sin på det avgjørende kartet. Laget har stor tillit til han og den gjorde han seg fortjent til i dag, forklarer TV 2s CS-ekspert Halvor Gulestøl.



Selv om FaZe kommer med en overbevisende seier i København har de fortsatt mye å bevise, mener Gulestøl.



– Det er ikke noe tvil om at finaleseieren er et stort steg fremover for Håvard og lagkameratene hans. FaZe gikk fra å være et spørsmåltegn til et utropstegn i dag, sier TV 2s CS-ekspert Halvor Gulestøl.