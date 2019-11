Friidrettsstjernen Filip Mangen Ingebrigtsen (26) og hans kone Astrid Mangen Ingebrigtsen (25) venter barn.

Det bekrefter friidrettsparet i hvert sitt innlegg på Instagram lørdag kveld.

– Tenk at vi to skal bli tre, skriver Mangen Ingebrigtsen på Instagram lørdag kveld, sammen med et bilde av en body til det kommende barnet.

Også Filip Ingebrigtsen har lagt ut et bilde på tjenesten, men er langt mer kryptisk i sin tekst.

Friidrettsparet ga hverandre sitt ja og giftet seg i Mangen kapell i Aurskog i fjor. Siden den gang har friidrettsparet flyttet til Oslo.

Paret ble sammen i 2012, skriver VG.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med paret.