– Alt falt fra hverandre, sa Barcelona-trener om de tunge minuttene fra det 61. til det 68. minutt i Valencia.

– Vi startet ikke den andre omgangen bra. Vi skapte ikke sjanser. Det gjorde ikke Levante heller, men så scoret de plutselig to ganger på et par minutter. Det tredje ble tøft for oss.

Messi scoret sitt sjette mål på fem kamper da han satte inn et straffespark som ga Barcelona ledelsen til pause. Det var hans 500. mål scoret med venstrebeinet, og det satte laget på kurs mot en ny seier, før alt vendte i 2. omgang.

José Campaña og Borja Mayoral scoret i det 61. og 63. minutt, og dermed ledet hjemmelaget. Nemanja Radojas 3-1-mål ble kampens siste.

– Våre motstandere spiller alltid som om det er årets viktigste kamp. Da må man kunne svare, sa Valverde.

Dagen ble ikke bedre av at Luis Suárez måtte ut med en skade i leggen like før pause. Han er tvilsom til tirsdagens mesterligakamp mot Slavia Praha.

Det ble Valencia-jubel og Barcelona-nedtur også i lørdagens første kamp, da Dani Parejo og Maxi Gómez vendte til 2-1-seier for Valencia borte mot Espanyol.