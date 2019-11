De to popstjernene fra Trofors i i Nordland har spilt for fulle hus siden 2012, da de slo igjennom med sin Melodi Grand Prix Junior- sang «To dråper vann».

Nå ønsker duoen å utvide fanskaren ytterligere, og i den sammenheng har de reist til Asia.

Big in China

TV 2 møter de to tvillingbrødrene på en takterrasse på luksushotellet The W i Shanghai i Kina.

– Det er første gang vi er i Kina. Det er helt rått. Denne utsikten her er bare helt fantastisk. Det har vært en drøm å faktisk få lov å reise rundt i Asia og opptre, sier Marcus til TV 2.

– Hvis vi først slår gjennom her så tror jeg det kan gå bra, ler Martinus.

Og det er nettopp det de to tvillingene satser på. Nå vil de bli store i Asia.

– Vi må jo satse i Asia, sier Martinus.

– Vi har jo lyst til å få en stor fan-base her, og komme tilbake for å ha ordentlige konserter, det har vi veldig lyst til, sier Marcus.

Slipper ikke unna skole

Denne uken er de i Shanghai for å opptre for norsk næringsliv og å knytte kontakter med musikkbransjen i Kina. Fritid blir det dårlig med. For selv tenåringssuperstjerner slipper ikke unna eksamen.

– Vi skal ha eksamen i samfunnsfag snart. Det må gjøres det også. Det er litt stressende, og jeg gruer meg litt, men det gjør vel alle, sier Marcus til TV 2.

– Klarer dere å konsentrere dere om eksamen når dere vet at dere kan få 1,4 milliarder potensielle fans her i Kina?

– Hehe, vi fokuserer på en ting om gangen, sier Martinus og ler.

– Hva konsentrerer dere dere om nå da?

– Samfunnsfag, svarer Martinus.

– Jeg skulle til å svare Kina, sier Marcus og ler.

– Er dere sugne på å få 1,4 milliarder fans da?

– Det hadde vært gøy. Jeg sier ikke nei, sier Martinus.

Innbringende

Selv om de to tvillingbrødrene bare har rukket å fylle 17 år, har karrièren gjort de to tenåringene til to godt bemidlede herrer. Ifølge Dagens Næringsliv omsatte pop-duoen for omlag 60 millioner kroner i fjor.

Når pengene strømmer inn må de brukes. I høst kjøpte tvillingene nemlig sin aller første leilighet på St. Hanshaugen i Oslo for nesten fem millioner.

– Det betyr ikke at artistene selv skal flytte. De blir boende på Trofors med familien, sier pr-ansvarlig for Marcus & Martinus, Marte Schei til Dn.

Så da gjenstår det å se hvor de to tvillingene ender opp, om det blir St. Hanshaugen eller Shanghai.