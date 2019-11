Sent lørdag ettermiddag ble det funnet et mistenkelig objekt utenfor et hotell i Malmö, noe som etterhvert førte til at den nasjonale bombegruppen ble tilkalt.

Flere gater er blitt sperret av, og gjestene ved hotellet får ikke forlate hotellet mens aksjonen pågår.

– De er sikrere innendørs, sier pressetalsmann Rickard Lundquist i politiet til svenske Expressen.

Ifølge Aftonbladet skal gjenstanden være en termos, som ifølge avisen tidligere er blitt brukt til å huse sprengladninger i Sverige.

Et stort område er avsperret. Det er mye folk i området, og politiet oppfordrer publikum til å respektere sperringene og holde avstand.