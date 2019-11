Forsvarer: – Har vært en tikkende bombe

Forstår at folk undres

Det er i saker som dette politiet kjenner på en følelse av utilstrekkelighet, forklarer Mannes.

Det betyr ikke at løsningen er å plassere alle med alvorlige sinnslidelser permanent på lukket institusjon, mener han.

– Vi skal ikke tilbake til Reitgjerdet-tiden. Men de trenger mer hjelp, og kanskje mer langvarig hjelp enn det vi klarer å stille opp med i dag, eksempelvis etter løslatelse fra fengsel, sier han.

Reitgjerdet var et psykiatrisk sykehus i Trondheim, hvor farlige og sinnslidende menn var innlagt i lange perioder. Sykehuset ble lagt ned i 1987.

– Burde Bjørg Maries drapsmann vært ute på gata?

– Jeg vil ikke snakke om akkurat dette tilfellet, som nå skal opp for domstolen. Men generelt så møter vi på den type spørsmål når det gjelder enkeltpersoner som er gjenkjennelige i lokalmiljøet. Folk undrer seg over alt det ubehaget og den uregjerlighet som er i livsførselen til noen få enkeltpersoner, sier han.

– En tikkende bombe

Det er Erik Lea som forsvarer den tiltalte 49-åringen. Det har han gjort i over 20 år.

– Det har vært veldig mange saker. Mange triste saker, og jeg har egentlig opplevd han som nærmest gjennomgående syk fra jeg møtte ham og frem til han nå skal møte i retten på mandag, sier Lea til TV 2.

Han har hele tiden vært klar på at han mener tiltalte burde ha vært tatt hånd om av helsevesenet for lenge siden.

FORSVARER: Erik Lea har forsvart tiltalte i godt over 20 år. Han mener 49-åringen burde vært lagt under behandling for mange år siden. Foto: TV 2

– At han har vært, skal vi kalle det, en tikkende bombe – det må man nok si, sier han.

Advokaten opplyser om at tiltalte er fortvilet over det som har skjedd og at han vil forklare seg om det han husker i retten.

– Men detaljene klarer han ikke å huske, sier Lea.

– Et meningsløst, brutalt drap

Både Bjørg Maries enkemann og hennes sønn er nå til stede i Haugesund, og vil følge rettssaken.

Deres bistandsadvokat, Benedicte Storhaug, mener det er åpenbart at samfunnsvernet ikke er ivaretatt i dette tilfellet.

– På alle måter fremstår dette som et helt meningsløst, brutalt drap. Det er vanskelig å forstå, og det er vanskelig å forholde seg til at tiltalte var ute på frifot når alt lå til rette for at han i stedet kunne vært tvangsinnlagt, sier hun til TV 2.

Det er satt av tre dager til forhandlingene i Haugaland tingrett. Statsadvokat Folke Åmlid er aktor i saken.