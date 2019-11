Uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha mistet to barn

Hun stod økonomisk på bar bakke, uten en krone i inntekt, og klarte såvidt å betale regningene og holde seg i livet ved hjelp av støtte fra familie og venner, fra kjæresten mest av alt. I 2014 ventet de på nytt barn, men også denne gang skulle tragedien ramme dem.

Fødselen satte brått i gang med voldsom kraft mens hun var i Italia, og datteren Linnea Margrethe klarte seg ikke gjennom den. Vibece fikk en grav å gå til i Italia, i tillegg til graven i Norge.

– Alt raste

Etter dette anmeldte NAV henne og krevde at hun fikk ubetinget fengsel i 36 dager for å ha oppholdt seg i utlandet i flere perioder i 2012 og 2013 uten å melde fra mens hun gikk på arbeidsavklaring.

Nedre Telemark Tingrett fant henne skyldig i grovt bedrageri, men gjorde dommen på 45 dagers fengsel betinget på grunn av hennes helsesituasjon. Hun ble dømt til å betale tilbake rundt 183.000 kroner for urettmessig utbetaling og en bot.

– Underveis har jeg mistet to barn, så det blir veldig massivt. Når det kom på toppen av alt du har fra før, så føler du at det raser, og det går jo utover familien. Selv om man er èn person som er dømt, så påvirker det alle rundt deg, og det er ganske tøft.

– Det er perioder der du føler at du lever ikke, du eksisterer. Jeg tror det er sånn åra har gått for meg, sier 46-åringen.

Hun har tenkt seg godt om før hun står fram i TV 2.

– Det er veldig få som kjenner til den storyen, men jeg tenker det at det her blir noe annet. Fordi selv om det er tungt og et slit, så tenker jeg det at det å faktisk få vært med på å knuse overmakten, den muligheten trodde jeg aldri skulle komme, men nå er den her.

Håper erstatningen blir rettferdig

Vibece fikk innvilget uføretrygd i 2017, men det meste gikk lenge med til å betale tilbake pengene NAV påstod hun hadde fått urettmessig utbetalt.

I desember 2018 fikk hun en bekreftelse på at hun ikke skyldte dem noe.

– Det var en lettelse, for det å skylde NAV penger er ikke noe all right. De har en innkrevingssentral som tar null hensyn. De bare går inn og tar penger du ikke har. Når jeg endelig fikk en inntekt, var det ikke mye jeg så av den. Det ble ikke nok til livsopphold engang, så det har vært vanskelig.

En egen gruppe hos advokatkontoret Elden bistår blant andre Vibece Bråthen med erstatningskrav.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig, men jeg håper at vi for en gangs skyld får en rettferdighet, at de ikke i tillegg setter høye krav - at, nei, du får ikke for det - at du må kjempe en knallhard jobb med det, også, det håper jeg ikke.

Har endelig råd til gravstein

Den eldste sønnens helse, sorgen og sjokket etter å mistet to barn og det økonomiske uføret NAV førte henne inn i har gjort at Vibece og kjæresten aldri har fått satt opp noen gravstein til minne om de to som ikke fikk leve opp.

– Gravstein er dyrt. Det koster flere tusen kroner, så enn så lenge har vi ikke hatt råd til det. Men med tilbakebetaling og erstatning får de endelig hver sin gravstein. Det har vært en sorg at det som andre tenker er normalt, det har ikke vært mulig. Det har kostet så mye krefter, tid og penger med alt, at først når denne saken blir på stell, da kan vi virkelig begynne å jobbe videre. Det synes jeg vi fortjener, sier Vibecke

NAV har varslet at de kontakt med dem det er avdekket er berørt, og at erstatningsutbetalingen vil bli utbetalt fortløpende. Dommen til Vibece Bråhten er en av de 48 sakene Riksadvokaten har oppgitt det er gjort feil i, men hun har foreløpig ikke hørt noe fra NAV.

– Så fort det blir snakk om penger og sånn, så sier folk at nå er det bare å glemme alt det som har vært, for nå skal du få erstatning og masse greier. Men det kan aldri bli bra igjen. Jeg har hørt den lignelsen om fatet som du mister i gulvet, så limer du det sammen, og så har du fortsatt et fat, men det er jo ikke det samme fatet. Hvis du i tillegg putter masse, masse penger opp i det fatet, så er det fortsatt ingen endring på det fatet. Den beskrivelsen passer på meg, sier Vibece.