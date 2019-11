Se Liverpool mot Genk på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag kveld fra klokken 20.00.

Kampprogrammet er så tett for Liverpool de neste ukene at det fortsatt er usikkert om det er tid til å spille kvartfinalen i Ligacupen.

– Det er åpenbart for mange kamper. Alle involverte vet det, og dere i pressen er også klar over det, uttalte Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen fredag.

Frem til nyttår har Liverpool 14 kamper.

– Ingen forskjell fra 70- og 80-tallet

Tidligere Premier League-manager Tony Pulis synes ikke spesielt synd på Klopp.

– De har en god stall. Se på de 25 spillerne de har, så ser du at de har muligheten til å gjøre endringer. De kan sette inn kvalitetsspillere. Det hjelper med et sånt program, sier Pulis i TV 2s Premier League-studio.

Liverpools program frem til årsskiftet 5.11: Genk (H)

10.11: Man. City (H)

23.11: Crystal Palace (B)

27.11: Napoli (H)

30.11: Brighton (H)

4.12: Everton (H)

7.12: Bournemouth (B)

10.12: RB Salzburg (B)

14.12: Watford (H)

17.12: Aston Villa (B)*

18.12: Semifinale i VM for klubblag i Qatar

21.12: Finaler i VM for klubblag i Qatar

26.12: Leicester (B)

29.12: Wolves (H) * Får ny kampdato.

– Dette er på grunn av suksessen deres. På 70- og 80-tallet vant de alt, og da spilte de 60-70 kamper. Det er ingen forskjell, men da hadde de 14-15 spillere, mens de nå har 25 spillere, fortsetter han.

Den tidligere Stoke- og West Bromwich-manageren mener det kan være vanskelig å komme fra et annet land til Premier League som manager.

– Det er kamp i helg og midtuke. Det er tøft, men de får betalt en formue og er godt trente gutter. De spiller 90 minutter. Ikke la oss ta helt av, sier 61 år gamle Pulis.

Klopp hylles av Pulis

Klopp mener ingen snakker sammen, til tross for at de ulike turneringene ønsker endringer. Tyskeren trekker også frem at Nations League gjør at spillerne også får flere intensive kamper med landslaget.

Klopp kjøper ikke argumentet med at en større stall vil tåle belastningen.

– Du kan ikke ha en stall på 40 spillere, for så å sende 20 av dem på ferie frem til januar. Så kan de komme tilbake, men vi må lønne alle. Det er ikke mulig. Det er ikke sånn det fungerer, sa Klopp før 2-1 over Aston Villa.

Til tross for manglende sympati, har Pulis stor respekt for Klopps arbeid.

– Klopp har gjort en fantastisk jobb. Han har fått spillerne han ønsket seg og satt dem inn i systemet sitt. Som en manager som ser en kamp utenfra ønsker du å se lagets identitet og hva de prøver på. Klopp har formet dette laget på en måte han gjorde med Dortmund. Det er stor fart og kreativitet, og det er satt opp på en måte som er veldig vanskelig å spille mot, sier Pulis.