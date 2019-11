– Kanskje jeg skulle ha startet med noen andre

Se sammendrag i vinduet øverst!

Manchester United tapte 0-1 for Bournemouth etter scoring av Joshua King på tampen i første omgang.

Solskjær mener at det var en kamp der det første målet ville være svært viktig, og at laget hans til tider savnet kvalitet.

– Det er skuffende. Når du kommer til slike steder, må du ta kontroll på kampen. Vi startet veldig bra de første 15, men klarte ikke å få scoringen, sier kristiansunderen til BT Sport.

– Kanskje skulle jeg startet med noen andre, hvem vet? Onsdag kveld og så tidlig avspark på lørdag kan noen ganger ha en effekt. Men vi startet bra, så jeg tror ikke det var problemet, legger han til.

Sju av spillerne som startet mot Chelsea i ligacupen var også med i startoppstillingen mot Bournemouth. Tony Pulis, som lørdag er gjest i TV 2s Premier League-studio, tror cupkampen preget Solskjærs mannskap.

– Manchester United hadde en veldig tøff kamp på onsdag, mens Bournemouth hadde en friuke. Når du kommer fra en storkamp mot Chelsea, og så kommer til Bournemouth på en liten og intim stadion, kan det påvirke deg. Psykisk, men ikke fysisk, mener Pulis.

– Manchester United startet veldig bra, men dabbet av. De kom aldri opp på det tempoet de hadde de første 15-20 minuttene, fortsetter den tidligere Premier League-manageren.

Verste start på 33 år

Etter 0-1-tapet for Bournemouth, står de røde djevlene med fattige 13 poeng på elleve kamper.

Dårligere har ikke poengfangsten vært siden høsten 1986. Da stod Manchester United med elleve poeng på samme stadium av sesongen.

Dermed er de allerede bakpå i kampen om en topp fire-plass. Vinner Chelsea og Leicester sine kamper over henholdsvis Watford og Crystal Palace, er de ti poeng bak.

Det skjer etter en positiv periode for Manchester United, der de hadde vunnet tre kamper på rad i alle turneringer.

– Skal vi utfordre de to-tre-fire beste lagene, må vi vinne slike kamper, slår Ole Gunnar Solskjær fast overfor TV 2.

– Vi hadde en bra periode etter landslagspausen. Så får vi et slag i trynet, og da må vi reagere på det igjen. Nå har vi to kamper før landslagspausen. Partizan der vi kan sikre at vi går videre i Europaligaen, og så Brighton hjemme, påpeker kristiansunderen.

– Mangler kvalitetsspillere

Til tross for at de på tampen hadde mye ball, registrerte Manchester United bare fire skudd på mål mot Bournemouth.