Bilbladet Autofil har røtter tilbake til 2002. Da kom den aller første utgaven ut – og en stor suksess var i gang.

I starten solgte Autofil over 50.000 eksemplarer i måneden. Samtidig hadde TV-programmet Autofil med Jan Erik Larssen i spissen svært gode seertall på NRK.

Nå er det kjent at Autofil er solgt fra utgiverselskapet Aller, og til Bilforlaget som i dag blant annet gir ut bladet Bil.

På spørsmål om Bilforlaget vil videreføre både Bil og Autofil, svarer Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør og administrerende direktør i Bilforlaget dette:

Opplaget har falt

– Bil og Autofil er to svært sterke merkevarer som vi vil ta med oss videre. Vi ser nå på ulike løsninger for hvordan vi best fletter Autofil inn hos oss. Vi skal gi dedikerte bilblad-lesere og -abonnenter, som er en verdifull målgruppe, godt innhold både på print og digitalt i årene fremover.

Slik så coveret på Autofil nummer én ut. Bladet ble umiddelbart en stor suksess.

Bladet Bil har et lesertall på 125.000, mens Autofil hadde 114.000 lesere i siste måling. Som trenden er i printmarkedet har begge falt både i opplag og lesertall de siste årene.

Broom-redaktør Knut Skogstad var i sin tid med på å starte Autofil. Han var også redaktør for magasinet de seks første årene.

Litt vemodig

– Det er tøft å drive bilblad i et såpass lite marked som det norske. Da vi startet Autofil var det flere aktører på banen. I dag er det bare Autofil og Bil igjen som tradisjonelle bilblader, flere konkurrenter har gått inn. Lesevanene har endret seg, mange føler nok at de får det de trenger av bilstoff på nettet. Dessuten ser vi at deler av bilbransjen tydeligvis ikke ser verdien i å annonsere der de møter veldig mange bilinteresserte lesere. Det synes jeg er merkelig. Konsekvensen av det blir jo til slutt at det blir mindre oppmerksomhet rundt bilene deres og at færre får lese om dem.

– Synes du det som nå skjer med Autofil er litt vemodig?

Broom-redaktør Knut Skogstad, her på lanseringen av nye Lexus RX 450 h tidligere i høst.

– Ja, det gjør jeg. For det første håper jeg de som i dag jobber i Autofil kommer ut av dette på en bra måte. Det er en veldig bra gjeng, med dyktige medarbeidere som har gitt alt i mange år. At opplaget har falt er på ingen måte deres skyld, her handler det om endringer i markedet rundt dem.

Får full kontroll

– Da vi startet Autofil, kom vi på mange måter med noe nytt i norsk biljournalistikk. Vi la vekt på å lage saker som ikke alle andre hadde – og som ga oss særpreg. Når Autofil nå havner hos Bilforlaget, betyr det at konkurransen i dette markedet blir mindre. Det er naturligvis uheldig i seg selv. Men samtidig: Kanskje er det ikke marked for mer enn ett bilblad i Norge. Det er nå en gang markedet som bestemmer her. Og Bilforlaget har i flere tiår vist at de er gode på bilstoff, både i proffmarkedet og ut mot forbrukerne, sier Skogstad.

– Tror du begge bladene fortsetter, eller blir de slått sammen?

– Det vil overraske meg mye om ikke det siste skjer. Klarer man å kombinere styrkene til både Bil og Autofil og i tillegg får med seg alle dagens abonnenter, har Bilforlaget et veldig bra utgangspunkt å bygge videre på. De får full kontroll i printmarkedet. Da har de også forutsetninger til å lage et blad som kan klare seg veldig godt i konkurransen, mener Knut Skogstad.

Jan Erik Larssen startet Autofil og hadde også en tydelig rolle i bladet de første årene. Her møter han kong Harald på åpningen av Norges Varemesse. Foto: Scanpix.

Tar over i januar

Atle Falch Tuverud i Bilforlaget understreker at de satser offensivt:

– Vi har store ambisjoner både journalistisk og kommersielt for Bilforlaget. Vi skal gi dedikerte bilblad-abonnenter godt innhold i årene fremover. Dette er derfor en god nyhet for alle som har et nært forhold til både Autofil og Bil. Samtidig åpner dette spennende muligheter for oss i møte med annonsør-markeded, sier Falch Tuverud til Broom.

Bilforlaget tar for øvrig over utgivelsen av Autofil allerede fra 1. januar 2020.

