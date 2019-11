Hendelsen skjedde på E8 inn mot Tromsø, klokken 6.20 torsdag morgen.

Johan Staff var på vei til jobb, og hadde sin 13 år gamle nevø i bilen. 13-åringen skulle være med onkelen på OD-dagen.

– Det går veldig fort på den veien, og vogntoget kom som ut fra intet, sier Staff til TV 2.

Selv kjørte han i 70 kilometer i timen. Det var dashbordkameraet i bilen som fanget nesten-ulykken.

Selve hendelsen

Staff forteller at det lå en bil bak ham på veien med normal avstand.

– Midt oppå bakken kom vogntoget. Det er en høyresving der, så man kan ikke se den før den plutselig er der, sier Staff.

Det tar omtrent fire sekunder fra han ser vogntoget til han svinger over i motsatt kjørefelt.

I videoen hører du Johan sier: – Fy faen, det var så vidt.

– Jeg hadde ingen måte å forutse at den kom, så jeg måtte handle raskt. Jeg hadde ikke så mange andre alternativer enn å snu over i motsatt kjørefelt, sier Staff og fortsetter:

– Hvis jeg hadde fått panikk og tråkket på bremsen, så ville jeg ikke vært her i dag.

Biler bak

54-åringen forteller at det er mange vogntog som kjører på veien, og at det ofte ligger flere biler bak trailerne. Det gjorde det heldigvis ikke denne gangen.

– Hadde det vært en bil bak vogntog kunne det gått veldig galt, sier han.

Nevøen lå og duppet av i passasjersetet ved siden av, og våknet ikke før Staff svingte ut til venstre.

– Hvis vogntoget hadde truffet bilen, så ville det truffet akkurat der nevøen min satt. Jeg har rukket å gjøre litt mer enn han i livet, så det ville vært veldig urettferdig, sier Staff.

Han sier det er erfaring og litt flaks som reddet dem begge torsdag morgen.

– En sjokkartet opplevelse

Politiet kom også til stedet i etterkant av nestenulykken.

– Vi var på stedet og gjorde åstedsarbeid i etterkant av hendelsen. Sjåføren hadde lav promille under 0,2, men det ble besluttet å ta med vedkommende inn til blodprøver. Det ble opprettet sak på hendelsen, så da er det opp til jurist å gjøre videre vurderinger, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Kåre Munkvold.

– Det var veldig glatt i området den torsdags morgenen, og det var nok bidragsytende til hendelsen, sier operasjonslederen.

Han sier at han har full forståelse for at hendelsen satt en støkk i Johan og nevøen.

– Det er klart det var en sjokkartet opplevelse for fører av bil, det har jeg ingen problemer med å skjønne. Det er jo noe man ikke ønsker skal forekomme i trafikken, sier Munkvold.