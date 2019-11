– Jeg hadde hørt at burgere fra McDonalds aldri bryter ned, og jeg ville se om det var sant eller ikke, sier Hjortur Smarason til nyhetsbyrået AFP.

For ti år siden, i 2009, stengte McDonalds sine siste butikker på Island, som følge av den økonomiske krisen som rammet landet. Kjeden har ikke returnert, og landet er det eneste i Europa uten en McDonalds-butikk.

Feirer ti år

Rett før det skjedde, rakk Smararson å kjøpe seg én siste burger. Både den, og en porsjon pommes frites, har han den dag i dag. Faktisk feirer hurtigmaten han kjøpte ti år denne uken.

Ifølge Smararson var det landets aller siste McDonalds-hamburger han kjøpte, og de tre første årene oppbevarte han den i en plastpose, for å se hva som skjedde med den. I 2012 ga han burgeren videre til nasjonalmuseet på Island.

Etter noen år der, ble han kontaktet av en dansk spesialist ved museet, som fortalte at dette ikke kunne fortsette, at de ikke kunne holde den ved like, og Smarason kunne få den tilbake.

– Jeg tenker at han tar feil, for denne burgeren bevarer seg selv, sier Smararson.

Live-strømmes

Noen av pommes frites-ene skal ha også ha blitt spist av museumsgjester, skriver islenderen på sine nettsider.

Siden den gang har burgeren blitt oppbevart bak monter på hospitset Snotra House, sør på Island. Skuelystne som ønsker å følge med på hvordan den utvikler seg, kan se den sakte forvitre via hospitset live-strømming.

Live-strømmingen av burgeren finner du her.

– Den gamle karen er der fortsatt, og har det fint. Den ser fortsatt faktisk ganske god ut, sier Smararson.

Ifølge hospitset reiser folk fra verden over for å kikke på burgeren, og nettsiden har over 400.000 treff hver dag, skriver The Guardian.