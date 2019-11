Norrköping - Djurgården 2-2

Örebro - Malmö 0-5

Djurgården hadde en ledelse på tre poeng i før siste runde i Allsvenskan, men det var langt fra plankekjøring for Stockholm-laget.

Elleve minutter inn i runden lå Djurgården under mot Norrköping, mens Malmö ledet mot Örebro. Samtidig ledet Hammarby mot Häcken, så Djurgården hadde falt helt ned på tredjeplass da siste runde var halvspilt.

Da gikk det mot seriegull for Malmö, som hadde norske Jo Inge Berget med fra start.

Men det snudde igjen i andre omgang. Først banket Jesper Karlström inn reduseringen til 1-2 for Djurgården, før Buya Turay styrte inn 2-2-målet etter 65 minutters. Da var gullet igjen på vei tilbake til Djurgården, og da Gudmundur Thórarinsson ble utvist for Norrköping, klarte aldri Malmö å få den nødvendige hjelpen av Norrköping.

Til tross for at det så ut til å ende med kollaps i siste runde, kunne Djurgården juble til slutt for sitt første seriemesterskap siden 2005.

Den norske duoen Fredrik Ulvestad og Aslak Fonn Witry spilte hele kampen for Djurgården, mens reservekeeper Per Kristian Bråtveist satt på benken.

– Vi er mest stabile av alle lagene i Allsvenskan. Mange prater om å spille bra fotball og alt det der, men jeg driter i det. Alle har snakket i løpet av sesongen. Hammarby har snakket, alle har snakket. Alle har heiet på alle som møter oss, og jeg forstår det. Vi er vanskelige å møte, sier Djurgården-spiller Emir Kujovic til C More.

Da sluttsignalet gikk i Norrköping, ble banen stormet av Djurgården-fansen.

– Det er helt jævla sykt. Jeg er så jævlig takknemlig. Vi har så jævlig herlige gutter om jobber hardt sammen. Vi har to trenere som er fantastisk. Og vi har sterk tro, sier sportssjef Bosse Andersson til C More.

Også i bunnen av tabellen var det jevnt før den siste serierunden, med fire lag som kunne rykke ned. Sundsvall og Eskilstuna er de to lagene som må ta den tunge turen ned til Superettan. Kalmar skal ut i kvalifisering.