Politiet i Oslo opplyser at de er på Sinsen i Oslo, der 40-50 mot-demonstranter har møtt opp ved et arrangement knyttet til høyreekstremisme.

– De er svært høylytte, men det har ikke vært antydning til noe vold. En person er pågrepet på stedet, sier operasjonsleder Tore Solberg til TV 2.

– Arrangementet som er der er lovlig, og vi er på stedet for å sørge for at demonstrantene får et sted de kan stå, og at dette går for seg i rolige former, sier han.

Politiet henviser videre spørsmål rundt hendelsen til PST.

De opplyser ovenfor TV 2 at en amerikansk borger ble pågrepet klokken 10.50 med hjemmel i utlendingsloven paragraf 106.

Han er i politiets forvaring i påvente av effektuering av bortvisningsvedtak etter utlendingsloven.

– Han var en del av arrangementet og har en radikalisatorrolle, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST, til TV 2