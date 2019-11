Ramiz Safdar, DekkNor-eier og forretningspartner til Henning Solberg, har begjært Solberg konkurs.

Saken skal etter planen starte i Heggen og Frøland tingrett førstkommende mandag.

Finansavisen skriver at Solberg skal skylde 20 ulike privatpersoner et samlet krav på 70-80 millioner kroner.

Bare Safdar skylder han ifølge den tidligere forretningspartneren selv et tosifret millionbeløp.

Hans Kristian Skarphol er Solbergs advokat. Han ble hyret fredag, og de har bedt om at saken som starter mandag, blir utsatt.

– Jeg ønsker å bruke noe mer tid på å frembringe relevant dokumentasjon, sier Skarphol til TV 2.

– Feil sted

Skarphol sier de bestrider flere av kravene, samt at flere av kravene ikke har forfalt enda.

– Vi mener konkurs-instituttet her misbrukes. Beløpet er grovt overdrevet, og det mener vi å kunne dokumentere. Solberg er i stand til å dekke de resterende kravene, sier han.

Dagbladet snakket med Safdar fredag, da sa han at han forventet en forlikavtale med Solberg før helgen.

– Slik det ser ut nå blir det ikke noe forlik, partene er for langt fra hverandre, sier Skarphol.

Han sier derimot han vil råde sin kleint til å kreve erstatning for urettmessig konkursbegjæring.

– Skylder penger

TV 2 har lørdag forsøkt å få tak i Safdar, uten hell.

Til Dagbladet sa han fredag at han har ventet lenge på pengene sine, og nå er lei.

– Det har skjært seg fullstendig mellom oss. Jeg har venta i mange år på pengene mine, og nå vil jeg ikke være med på dette mer, sier han.

Solberg selv har tidligere uttalt at saken har vært svært vanskelig for hans familie, samt at dersom han skulle låne penger fra kjendiser slik det påstås i konkursbegjæringen, så skulle han ha gått til broren sin Petter Solberg.