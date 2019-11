Det norske bilmarkedet er noe helt for seg selv. Det får vi igjen bekreftet når de offisielle registreringstallene for oktober nå er klare fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Ingen land har maken til den elbilandelen vi har her til lands. Ingen andre steder er Tesla det mest solgte bilmerket – ei heller er en stor, kostbar og elektrisk SUV den bilen som topper statistikken.

Men slik er det i Norge. Så langt i år er nesten halvparten av alle nye personbiler en elbil. Tesla holder førsteplassen blant merkene (selv om Volkswagen nå har satt i gang en voldsom offensiv) – og i oktober topper Audi e-tron blant modellene.

Driver prisen til værs

Det siste er en spesielt imponerende prestasjon når vi vet at e-tron er en av de dyreste elbilene på markedet.

e-tron 55 som var først ut, koster fort mellom 800.000 og 900.000 kroner, med "riktig" utstyr på plass. Audi tilbyr også en godt utstyrt modell de har kalt Fast Track, som koster fra 810.000 kroner.

Den standard utstyrspakken er ganske omfattende. Men som på alle andre Audi-modeller er svært mye ekstrautstyr tilgjengelig, noe som fort driver prisen til værs.

e-tron kom som den tredje, elektriske SUV-en i det norske markedet. Senere har den fått følge av Mercedes EQC.

Kundene har gått "all in"

I oktober fikk 873 nordmenn utlevert og registrert sin helt nye e-tron. Med det banker den alle konkurrenter denne måneden og leverer en markedsandel på imponerende 8,3 prosent.

– Dette er knallsterkt! Audi hadde veldig mange kunder på interesselisten da e-tron ble introdusert. Den er også relativt tidlig ute, bare Tesla med Model X og Jaguar I-Pace var før Audi med kombinasjonen elbil og SUV med 4x4. Men interesseliste og konkrete salg er nå en gang to forskjellige ting. Dette viser at veldig mange kunder har gått "all inn", og kjøpt e-tron, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen, som følger nybilmarkedet tett.

For å sette salget av denne modellen litt i perspektiv: Totalt sett solgte og registrerte Audi 982 nye biler i oktober. e-tron står altså for en veldig stor del av salget deres.

Designet er umiskjennelig Audi, e-tron er mindre utagerende enn både Tesla Model X og Jaguar I-Pace.

Har lansert rimeligere utgave

Ser vi på hele Audi-salget så langt i år, ligger det på 6.193 biler. Hele 4.577 av disse er e-tron. Det sier mye om hvor viktig denne modellen nå er for Audi – og det sier naturligvis også mye om hvordan elbilene nå dominerer hos veldig mange merker.

I høst har Audi for øvrig lansert en ny og rimeligere innstegsmodell.

e-tron 50 heter bilen, som har ny drivlinje, mindre batteripakke og dermed også kortere rekkevidde. Startprisen her er på 487.720 kroner. Det gjelder utgaven Audi kaller Launch Edition. Til sammenligning starter rimeligste 55 på 663.100 kroner, her sparer du altså over 170.000 kroner.

Men du må leve med mindre rekkevidde. Batteripakken på 71 kWh innebærer en rekkevidde på rundt 300 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-standarden. Til sammenligning har e-tron 55 Fast Track en rekkevidde på inntil 422 kilometer.

e-tron 50 heter den nye innstegsmodellen. Her kan du spare mye penger kontra 55, men du må også ofre en god del rekkevidde.

