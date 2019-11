Indias hovedstad New Delhi er en av de mest forurensede byen i verden, og på denne tiden av året er det ofte verre enn ellers.

Fredag ble luften målt til 743 partikler av PM2.5 per kubikkmeter, ifølge CNN.

Alt over 100 PM2.5 per kubikkmeter blir ansett som farlig for helsen.

Betegnelsen PM2.5 står for konsentrasjonen av små, forurensede partikler.

Dersom den giftige luften holder seg på farlige nivåer i over 48 timer innfører myndighetene hastetiltak, som innebærer å stenge skoler og dele ut masker.

Fem millioner barn har hittil fått utdelt masker, og skolene er stengt fram til tirsdag. Myndighetene har også varslet at over fire millioner biler vil få kjøreforbud.