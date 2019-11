Politiet fikk melding om brannen klokken 01:40. Hytta ligger i et hyttefelt i Rauland i Telemark, og brannvesenet jobber med å begrense skade på nabohyttene.

Det var hytteeieren selv som ringte inn og meldte fra om brannen, opplyser Erik Gunnerød, operasjonsleder i Sør-Øst Politidistrikt til TV 2.

– Hytteeieren hadde lagt seg og våkner av brann inne i hytta. Han kommer seg ut og melder om at hytta står i full fyr.

Det er en stor hytte som brenner, noe som øker spredningsfaren.

– Det er en hytte på 150 kvadrat som ligger i et hyttefelt, naboer er varslet og de evakuerer seg selv ut. Det er tett i hyttefeltet, med snakk om åtte-ti meter til nærmeste hytte. Når det er snakk om en såpass stor hytte, er det fare for at brannen kan spre seg, opplyser operasjonslederen.

– Politi, brann og ambulanse er alle på vei. Men spesielt for politiet er det litt kjøretid.

Klokken 02:09 er brannvesenet på stedet og jobber med å evakuere området, opplyser Gunnerød.

Saken oppdateres