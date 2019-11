Til tross for at Jason Lignon ikke var Chastity Pattersons (23) biologiske far, anså Chastity ham som en farsfigur.

De to hadde kjent hverandre hele livet, og Jason stilte alltid opp for Chastity – enten det gjaldt skoleball eller skøytestevner. Chastity kom til Jason for råd og introduserte potensielle kjærester for farsfiguren.

– Om vi hadde hatt samme blod ville det ikke gjort oss noe nærmere. Jason var faren min, men også en rollemodell for veldig mange barn i byen vår, skriver kvinnen fra Arkansas på Facebook.

Sendte meldinger i fire år

Jason gikk bort i 2015, noe Chastity tok svært tungt. For å takle sorgen sendte hun meldinger til Jasons nummer hver dag i fire år. I meldingene oppdaterte hun sin avdøde «far» på livet sitt, med både opp- og nedturer.

Torsdag forrige uke, 24. oktober, var det nøyaktig fire år siden Jason gikk bort. Chastity hadde bestemt seg for at dette var dagen hun skulle gå videre og gi slipp på sorgen. Hun sendte Jason en siste melding, hvor hun oppsummerte de største hendelsene i livet sitt – hvordan hun hadde overvunnet kreft og fullført høyere utdanning.

Chastity avsluttet med å skrive at hun elsket og savnet Jason, før hun trykket «send» og la fra seg telefonen. Til hennes store overraskelse tikket det inn et svar.

– Meldingene dine holdt meg i live

– Hei kjære, innleder meldingen fra Jasons nummer.

– Jeg er ikke faren din, men jeg har fått alle meldingene dine de siste fire årene. Jeg ser frem til meldingene dine om morgenen og oppdateringene om kvelden.

I likhet med Chastity, gikk avsenderen også gjennom en sørgeprosess.

– Jeg heter Brad og jeg mistet datteren min i en bilulykke i august 2014 og meldingene dine har holdt meg i live. Når du sender meg meldinger, vet jeg det er en en beskjed fra gud, fortsetter meldingen.

Ville svare tidligere

Mens Brad hadde ønsket å svare Chastity i fire år, våget han ikke før sist uke:

– Jeg er lei meg for at du har mistet noen nær deg, men jeg har lyttet til deg de siste årene og jeg har sett deg vokse. Jeg har villet svare deg i flere år, men jeg ville ikke knuse hjertet ditt, forklarer mannen.

– Du er en ekstraordinær kvinne og jeg skulle ønske datteren min ville blitt den kvinnen du er, avslutter Brad.

Tar av på Facebook

Mens svaret kom overraskende på Chastity, gjorde det henne også svært lykkelig. Det er hun ikke alene om – Facebook-innlegget som viser samtalen mellom de to har i skrivende stund blitt delt mer enn 309 000 ganger.

Sammen med skjermdump av meldingene forteller Chastity at den fire år lange samtalen fikk en lykkelig slutt:

– I dag var et tegn på at alt er ok og jeg kan la ham hvile!