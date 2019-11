Nils Arne Eggen på plass for å se barnebarnet spille rekordkamp

Se håndballfesten i Trondheim med Byåsen-Molde og Kolstad-Drammen på TV 2 Sport 2 og Sumo fra klokken 16.00.

Fotballegenden, tidligere Rosenborg-trener, og trønder-patrioten Nils Arne Eggen gleder seg stort til en heidundrende håndballfest i Tronheim lørdag.

Da skal nye Trondheim Spektrum, som skal være arena under EM for menn i januar, testes under seriekampene Byåsen-Molde og Kolstad-Drammen.

– Det ser jo imponerende ut da, sier nå 78 år gamle Eggen når han ser bilder fra hallen sammen med barnebarnet Lars Eggen Rismark.

Rismark står i mål for Kolstad, og blir med på festen.

Eggen: – Jeg er ingen sprinter

Nils Arne Eggen har amputert begge beina etter plagsomme betennelser, og har ikke vært på kamp og sett barnebarnet på lenge.

Men lørdag er han på plass i Spektrum.

– Per i dag er jeg ingen sprinter, bare det å gå opp ei trapp tar en halv dag. Men jeg øver meg så jeg kommer til å være på håndballkamper også. Ikke bare på grunn av Lars, men det er artig å se på. Det er spennende og mye mål. Så han «bæssfar», eller morfar da, gleder seg virkelig, og jeg skal ha med meg Byåsen-jentene også…. Jeg kjenner jo mange foreldre til gutta i Kolstad. Og Byåsen også. Eller, besteforeldre er det vel. Jeg begynner å bli gammel, men jeg føler det ikke sånn, ler Eggen.

– Det er artig at han kommer på kamp. Han følger mye med på TV også, sier barnebarnet Lars Eggen Rismark.

Nye Trondheim Spektrum tar i overkant av 8000 tilskuere, og det er nå solgt over 6000 til det som kan bli ny rekord for en seriekamp i håndball i Norge.

Den forrige rekorden var fra Hamar OL-amfi der Elverum møtte ØIF Arendal i 2012. Da var tilskuertallet 6062.

– Her får du ei storstue for håndballen, og for andre ting også, sier Eggen senior.

– Jeg er jo en patriot. En Orkdal-rosenborger, mangfoldig interessert i trøndersk idrett. Det er bra at vi har fått opp herrehåndballen også, kjempebra. Idrett er jo en kulturaktivitet, fortsetter Eggen.

Får ikke bruke ordet «kult»

Lars Eggen Rismark som ble kåret til seriens beste målvakt forrige sesong, gleder seg også over den flotte utviklingen som har vært.

– Det er surrealistisk. Da jeg dro fra Trondheim for åtte år siden, var andredivisjon høyeste nivå på håndball for menn i byen. Da jeg kom hjem etter noen år, var det førstedivisjon og vi kunne fylle Husebyhallen med 700. Nå skal vi spille for 6000 det blir ordentlig kult, sier han.