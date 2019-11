Ifølge Vårt Land kunngjorde Bekkevold avgjørelsen rett etter at Hareide varslet det samme torsdag kveld.

«Vi kom inn sammen på Stortinget i 2009, og vi går sammen ut i 2021», skrev Bekkevold, som representerer Telemark, på Facebook.

– Jeg gikk tidlig ut etter at jeg og Knut Arild tapte veivalget og sa at det blir vanskelig for meg å drive valgkamp for et regjeringsalternativ som jeg ikke tror på og er dypt uenig i. Det er bedre at fylkeslaget i Telemark har en førstekandidat som kjenner på en entusiasme knyttet til dette veivalget, sier Bekkevold til Vårt Land.

Daværende partileder Knut Arild Hareides foreslo et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, men tapte med knapp margin på partiets landsmøte 2. november i fjor. Han gikk av da partiet trådte inn i den borgerlige regjeringen.

