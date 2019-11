Mellom brennende fakler og på sort løper strømmet festkledde skuespillere med venner og kjente til premieren for den nye versjonen av «De dødes tjern», på Colosseum kino fredag kveld.

Flere kjendiser hadde også tatt turen, og hovedrolleinnehaverne var spente på mottakelsen.

Blåser i anmeldelser

Filmen er regissert av Nini Bull Robsahm (38) og er basert på den norske skrekk-klassikeren fra 1958 med samme navn.

Den nye versjonen har fått relativt streng omtale av anmelderne, men det bryr skuespillerne seg fint lite om.

– Hva er det å synes om det, det er noens mening, og så gjenstår det å se alle andres mening, sier Iben Akerlie (31) til TV 2 på den sorte løperen.

– Det viktigste er at folk går og ser den og har det hyggelig, eller ikke hyggelig, men blir underholdt, på den skumle og ekle måten, synes hun.

Redd for å ikke bli tatt seriøst

Komiker og skuespiller Jakob Schøyen Andersen (29) spiller «Bernhard Borge», en figur han selv beskriver som «ikke den sureste». Likevel var han usikker på om han kom til å bli tatt seriøst i en slik film.

– Jeg går ikke rundt med parykk bak frem og løstenner og sånn, så jeg prøver så godt jeg kan å være seriøs, sier Schøyen Andersen til TV 2.

– Jeg var veldig redd når vi skulle filme, for jeg var veldig redd for at alle skulle tenke sånn «nå kommer han komikeren, som ikke er ordentlig skuespiller». Men etterhvert gikk det veldig fint.

Grøsser-klassiker

Originalfilmen kom på lerretet i 1958 og har siden vært å regne som en av de største film-klassikerne i Norge. Grøsseren er basert på André Bjerkes roman «De dødes tjern» fra 1942.

I den moderne versjonen finner man i tillegg til Akerlie og Schøyen Andersen følgende skuespillere i hovedrollene: Sophia Lie som «Sonja», Patrick Walshe McBride som «Bjørn», Jonathan Harboe som «Gabriel», Elias Munk som «Harald» og Ulrik von der Esch som «Kai».