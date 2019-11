– Ikke likhet for loven

– Mener du dette kan påvirke utfallet av en rettssak?

– Absolutt. Når noen fra samfunnseliten står tiltalt for økonomisk kriminalitet, så vil dette være mennesker som man forstår seg på, de er fra samme samfunnslag i utgangspunktet. Da vil dommerne også helt opplagt mentalt tenke at dette har vært noen som har vært litt uheldig, hadde det litt travelt, satt i en viktig posisjon. Mens når det kommer en person fra et type miljø du ikke kjenner, da blir man mer kritisk.

Avviser kritikken

Dommerne selv er uenige i den analysen, og peker heller på at trygdesakene er kompliserte.

– Møtes trygdemottakere med mer skepsis hos en dommer?

– Det tviler jeg på. Jeg vil heller peke på nettopp kompleksiteten i denne problemstillingen. Det er altså ingen som har sett dette, sier Ina Strømstad, dommer i Oslo tingrett.

Forsvarerne avviser ikke at trygdede stiller svakere, men mener forklaringen er at advokatene får for dårlig betalt for slike saker.

Marius Dietrichson er leder for advokatforeningens forsvarergruppe:

– Det er slik at forsvarerne har vært underbetalt gjennom mange år. Man får ikke betalt for å gå inn i de særspørsmål som denne saken viser at vi burde ha gått inn i, sier han.

I tillegg gjør alle disse forholdene den ressurssvakes egen innstilling utgangspunktet enda skjevere, mener Gottschalk:

– Hvitsnippforbryteren er jo klar til kamp, og vil forsvare seg. Den NAV-tiltalte, trygdebrukeren, bare har lyst til å få lagt dette bak seg og bli ferdig med det.