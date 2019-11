Rosenborg-smell etter overtidsmål – bakpå i kampen om europacup

Strømsgodset - Rosenborg 3-3

Rosenborg kunne åpnet Eliteserie-runden med å gå forbi Odd og opp på bronseplass om de slo Strømsgodset, men i Drammen klarte trønderne bare 3-3 fredag kveld.

Pål André Helland trodde han hadde sikret seieren da han presset frem et selvmål av Jakob Glesnes tre minutter før slutt, men på overtid kom 3-3 fra ryggen til Lars Sætra.

Med Viking og Haugesund i cupfinalen vil vinneren der få én plass i kvalifiseringen til europacup. Uten medalje blir det ikke spill i Europa neste sesong for Rosenborg.

– Det vil være en skandale for en klubb av Rosenborgs kaliber. Ikke minst sånn det har vært de siste årene. Vi må bare ofre liv og lemmer for at det ikke skjer, sier Helland til TV 2.

– Vi skal vinne våre siste kamper, så får vi telle opp til slutt, sier Rosenborg-kaptein Mike Jensen til TV 2.

Tror Odd tar medalje

Odd spiller hjemme mot Mjøndalen mandag. Deretter gjenstår tre runder.

– Rosenborg har levert en utrolig skuffende, men får de medalje og mulighet for spill i Europa neste sesong, vil noe av inntrykket rettes opp, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det vil være en ufattelig svak sesong om RBK skulle ende utenfor medalje, og slik det ser ut nå tror jeg de kommer til å gjøre det. Odd har to hjemmekamper jeg tror de kommer til å vinne, og det tror jeg kan være nok, fortsetter Mathisen.

Helland finner håp i at alle lagene gir bort poeng.

– De er til stede. Sjansene rent matematisk er to poeng dårligere etter at vi kastet det på bort på slutten. Alt vi kan gjøre er å vinne de tre siste kampene, så får vi telle opp da. Jeg tror at om vi tar ni poeng … Det virker ikke som alle andre lag rundt oss har veldig lyst til å ta poeng, heller. Det blir gitt bort poeng i hytt og gevær. Tar vi ni poeng, tror jeg vi er i nærheten av å lukte på det, sier kantspilleren til Rosenborg.

Enkle baklengs for Godset

Med ett poeng klatret Strømsgodset opp på 13. plass med to poeng til direkte nedrykk.

– Strømsgodset fortsetter å slippe inn altfor enkle mål. Ett poeng til hvert av lagene var helt greit med tanke på hvordan kampen var, men ingen av lagene er nok veldig godt fornøyd med ett fattig poeng, sier Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren ble underholdt av det som skjedde i Drammen.

– Dette må ha vært den mest underholdende kampen i Eliteserien 2019. Begge lagene scoret tre mål og hadde sjanser til å score mange flere. Det var med andre ord to lag som leverte langt bedre offensivt enn defensivt.