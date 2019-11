51,3 knop. Det magiske tallet Leif Stavøstrand måtte passere for å sette ny verdensrekord. Og 1.november ble en merkedag for gründeren, for speedometeret klatret enkelt opp og forbi målet denne ettermiddagen i Florø.

– Jeg så over 54 knop, både frem og tilbake, sa en fornøyd Stavøstrand etter fullført rekordforsøk.

Han måtte kjøre flere runder frem og tilbake, og det er snittet av alle rundene som regnes som endelig resultat. Den elektriske båten Evoy1 var på et tidspunkt over 55 knop, men snittfarten endte på om lag 54 knop.

Ikke offisielt

Fartsrekorden gjelder serieproduserte elektriske båter. Det er ikke Stavøstrand alene som står bak forsøket, men bedriften Evoy som florøværingen eier. De har produsert systemet som driver båten fremover.

– Dette er fantastisk gøy. En gøy milepæl, sier han.

Se verdensrekordforsøket i videoen øverst i artikkelen.

Men selv om Evoy1 nådde målet, er det bare en uoffisiell rekord. Kravene er svært strenge, og måleinstrumentene som ble brukt i forsøket, er ikke godkjent til rekordtaking. Dermed må Stavøstrand og bedriften prøve igjen senere hvis de vil ha den offisielle tittelen.

HURTIG. Speedometeret viste over 50 knop da båtfører Stavøstrand tok med fotografen om bord. Under selve rekordforsøket gikk det enda raskere. Foto: Alf Vidar Snæland/TV 2

– Viktigst for oss nå er å få i gang serieproduksjon av produktene våre, og levere til interesserte kunder.

Han utelukker ikke et nytt rekordforsøk, men det blir tidligst våren 2020. Enn så lenge lever Stavøstrand godt som innehaver av den uoffisielle fartsrekorden.

Optimistisk klimaminister

– Bedrifter som Evoy er et godt eksempel på at målet om nullutslipp for fritidsbåter gir gode næringsmuligheter i Norge. Klimapolitikken driver frem en næringsutvikling.

Det sier klima- og energiminister Ola Elvestuen. Han hyller innsatsen som Florø-bedriften legger ned, og har et stort, elektrisk mål for fremtiden. Han vil ikke bare cruiseutslippene til livs, mens også de mindre båtene.

– Fritidsbåter slipper ut over 500 000 tonn CO2 i året, og er en stor utslippskilde. Fram mot 2050 må vi slutte med alt fossilt drivstoff. På samme måte som vi har en elbil-revolusjon på land, er jeg sikker på at fritidsbåtene og sjøtransporten blir elektrisk med nullutslipp de nærmeste årene.