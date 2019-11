Smuglet hasj for 50 millioner til Norge – dømt til 19 års fengsel

– I virkeligheten kan det være snakk om et langt større kvantum og betydelig større pengebeløp enn det politiet vil føre bevis for i denne saken, sa statsadvokat Fari i retten.

Først i mai 2018 klarte politiet å identifisere 53-åringen, da de observerte at han var i kontakt med en narkotikakjøper og senere stoppet han i en trafikkontroll. Siden har dansken vært gjenstand for en omfattende skjult etterforskning, som del av Kripos sin «Operasjon Hubris».

Basert på Oslo-politiets oversikt over verdien på hasj i 2018, har påtalemyndigheten anslått verdien for hasjen som tiltalen omfatter, til minst 50 millioner kroner.

I tillegg er det beslaglagt hele 1,8 tonn hasj i garasjen som dansken angivelig har benyttet som narkotika-depot hjemme i Danmark. Eieren av garasjen er dømt i en dansk domstol, men har anket dommen.

– Naturlig forklaring

Under sin forklaring uttalte 53-åringen at politiets historie fremstår komplett uforståelig for ham.

– Jeg har ikke drevet med narkotika på 19 år, sier mannen, som i 2001 ble dømt til syv års fengsel i en omfattende narkotikasak – også den gangen sammen med eieren av garasjen i Danmark.

Det ble han altså ikke trodd på av Oslo tingrett, som mener smuglingen fremstår profesjonell.

«Den kriminelle virksomheten har utvilsomt gitt ham et betydelig utbytte som er hvitvasket», skriver retten.

TV 2 er ikke kjent med om noen av mennene ønsker å anke dommen.