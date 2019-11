To personer ble fredag pågrepet i Vietnam og siktet for menneskesmugling. Det mistenkes at mange av de døde som ble funnet en lastebil i Essex forrige onsdag, kom fra Vietnam.

Menneskesmugling

En talsmann for vietnamesisk politi opplyser at de to som ble pågrepet fredag, mistenkes for å ha medvirket til å få vietnamesere smuglet inn til Storbritannia.



Flere av dem som skal ha betal store summer til de to pågrepne, fryktes å være blant de døde.

Politiet sier at de to siktede har organisert menneskesmugling i flere år.

Fredag opplyste også irsk politi at en 22 år gammel mann fra Nord-Irland er pågrepet i Dublin og siktet i forbindelse med lastebiltragedien. Britisk politi har begjært å få ham utlevert til Storbritannia der han vil bli siktet for medvirkning til 39 drap.

39 døde

Åtte kvinner og 31 menn ble funnet døde i Grays i Essex forrige onsdag i en kjølevogn som kom til Storbritannia på ei ferje fra Belgia.

Mange familier i Vietnam frykter at deres medlemmer er blant ofrene. DNA-prøver fra vietnamesere som savner slektninger, er samlet inn og skal brukes i identifiseringsarbeidet.

Lastebilføreren ble pågrepet kort tid etter funnet, siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, samt menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig immigrasjon.

Tre andre personer som ble pågrepet i forbindelse med etterforskningen er alle blitt løslatt på vilkår.

(©NTB)