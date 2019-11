Fredag kveld var det duket for den første semifinalen i Norske Talenter, direktesendt fra Fornebu. Selve finalen skjer fredag 13. desember.

Talentene leverte et stort spekter av underholdning på scenen, fra dans og diktlesning til jojo og fiolin.

Historisk gullknapp

Nytt av året er at dommerne har en gullknapp hver i løpet av live-sendingene. Det vil si at de fire dommerne sender totalt fire semifinalister til finalen.

GULLKNAPP: Rebecca Nørsterud Isaksen og Solveig Kloppen jubler for gullknapp. Foto: Helene Kjærgaard Sviland/TV 2

Rebecca Nørsterud Isaksen fra Larvik spilte fiolin og ble den første til å få gullknapp i semifinalen. Mia Gundersen lot seg imponere så mye at hun brukte sin gullknapp for første gang i Norske Talenter-historien. Dette var andre gang Rebecca fikk gullknapp i årets Norske Talenter. Første gang var av Solveig Kloppen under audition tidligere i høst.

– Det som kommer ut av deg og den treningen du har gjort og at du får til de tonene er helt utrolig. Men kan det bli for teknisk, er du for pen, og kan du bli for bra? Ja, du er bra nok, sa Mia Gundersen og trykket på gullknappen.

Dermed er Rebecca en av finalistene i årets Norske Talenter.

Gikk videre

I tillegg til Rebecca bestemte seerne at ansegruppa Quick Style Youth gikk videre til finalen. De fikk stående applaus etter sin opptreden av både dommere og publikum i salen på Fornebu.

Dommer-Mona var full av lovord om dansegruppa og var stolt av hva de fikk til på scenen i semifinalen.

