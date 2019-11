Ifølge Meteorologisk institutt lå månedstemperaturen for hele landet 1,4 grader under normalen.

– Relativt kaldest var det i Nord-Norge, særlig Troms og Finnmark, der flere stasjoner hadde avvik fra 2 til nesten 4 grader under normalen. Et par stasjoner på Vestlandet hadde månedstemperaturer fra 0,1 til 0,5 grader over normalen, opplyser meteorologene.



Troms og Finnmark

Når det gjelder månedstemperatur, var den lavest på Sjufjellet i Balsfjord med 5,6 minusgrader. Så fulgte Sætertinden i Tjelsundet og Kistefjell i Lenvik med 5 minusgrader. Alle disse stasjonene ligger i Troms.

Deretter kom Sihccajavri og Suolovuopmi – Lulit i Kautokeino, samt Cuovddatmohkki i Karasjok, alle med 4,8 grader. Dette er mellom 2,3 og 2,9 grader under normalen. For de øvrige stasjonene er det ikke etablert en normal ennå.

Høyest månedstemperatur hadde Røvær og Kvitsøy – Nordbø, begge i Rogaland, med 9,5 grader. Høyeste maksimumstemperatur med 16 grader ble registrert 11. og 16. oktober på stasjonen Etne II i Hordaland og 24. oktober på Tingvoll i Møre og Romsdal. Gjennomsnittet for høyeste maksimumstemperatur i oktober de siste 30 årene er 20,4 grader.

27,2 minusgrader

Laveste minimumstemperatur var 27,2 minusgrader, og ble målt på Suolovuopmi – Lulit i Kautokeino og Cuovddatmohkki i Karasjok 28. oktober. Gjennomsnittet for laveste minimumstemperatur i oktober de siste 30 årene er 21,0 minusgrader.

Månedsnedbøren var 85 prosent av normalen. Flere stasjoner på Sørlandet og Østlandet fikk fra 150 prosent til opp mot 200 prosent av den normale nedbøren. Noen stasjoner i Nordland, Troms og Sogn og Fjordane fikk fra 30 til 50 prosent av normalen.

I motsetning til kulden i Nord-Norge, har det vært varmere enn normalen i hundre og syv måneder på rad i Longyearbyen på Svalbard. Dersom dette fortsetter ut november, vil det ha foregått i ni år i strekk, ifølge Meteorologisk institutt.



