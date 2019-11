Mandag ble det kjent at NAV har praktisert retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land feil siden 2012.

Erna Solberg sier til TV 2 at hun har tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Jeg oppfatter henne som veldig opptatt av å rydde opp i saken, sier Erna Solberg til TV 2.

Statsministeren skal ikke være til stede når Anniken Hauglie skal redegjøre om NAV-skandalen i Stortinget.

– Jeg kommer ikke til å være til stede, men det er fordi jeg har et stort kvinnehelsemøte i Trondheim på samme tidspunkt. Men det er en redegjørelse som også vi skal gå gjennom når den blir gitt, sier hun.

Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, hvorav 36 av dem er ubetingede fengselsdommer.

Flere har stilt spørsmål ved om reglene kan ha blitt praktisert feil også før 2012. Det ønsker Erna Solberg at granskningskommisjonen skal sette seg inn i.

– Granskningskommisjonen skal få fullmakt til å se på alle sidene av saken. Jeg er opptatt av at vi ikke skal ha et ekskluderende mandat for denne gruppen, slik at de også kan se på det som var før 2012, sier Solberg.

Hun mener likevel at den feilaktige praktiseringen mest sannsynlig er fra 2012.