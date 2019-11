Arsenal-manager Unai Emery bekrefter på fredagens pressekonferanse at han ikke har planer om å bruke kaptein Granit Xhaka mot Wolverhampton på Emirates lørdag.

Det har stormet rundt Xhaka etter at han ble pepet av banen i søndagens 2-2-kamp mot Crystal Palace. Sveitseren svarte med å dra av seg drakten og kapteinsbeindet, før han skal ha sagt «fuck off» mot Arsenal-fansen.

– Jeg ønsker å snakke om spillerne som skal spille, sier Emery når han blir bedt om å utdype hvorfor Xhaka ikke spiller lørdag.

Den tidligere Sevilla- og PSG-treneren vil heller ikke si om Xhaka fortsatt er kaptein.

– Jeg har allerede sagt at vi avventer. Neste hinder er morgendagens kamp. Det er fokus. Jeg tenker at han ikke skal spille i morgen. Nå må vi kun fokusere hundre prosent på kampen. For øyeblikket regner jeg ikke med ham, sier Emery.

Xhaka er imidlertid i full trening, bekrefter Arsenals manager.

– Personen er det viktigste. Han har følelser som alle andre. Det trenger tid. Han trenger tid til å komme tilbake til normalen, sier Unai Emery.

Granit Xhaka la ut en pressemelding via Arsenal torsdag. Der tar han et oppgjør med hetsen.

– Scenene som fant sted i forbindelse med at jeg ble byttet ut, påvirket meg veldig. Jeg elsker denne klubben og vil alltid gi 100 prosent, både på og utenfor banen. Min følelse er at jeg ikke blir forstått av fansen, og jeg har blitt hetset både på kamper og i sosiale medier de siste ukene og månedene, og det har virkelig såret meg. Folk har sagt ting som «drep din kone» og «håper din datter får kreft». Det gjorde meg opprørt og jeg nådde et kokepunkt da jeg opplevde stemningen på stadion på søndag, uttalte Xhaka i meldingen.