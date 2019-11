– Hun ville være så mye mer enn en sykdom

Natt til tirsdag 22. oktober døde fotokunstner Lene Marie Fossen, kun 33 år gammel.

Lene Marie slet lenge med anoreksi, og en i alder av ti år sluttet hun å spise.

33-åringen sovnet stille inn på Østre Toten sykehjem. Da veide hun under 17 kilo.

Torsdag ble hun gravlagt.

– Det var veldig spesielt å se Lene ligge der. Hun hadde vært syk veldig lenge, men hun hadde så mye kraft i seg, så det å se henne ligge i kirken med masse blomster, det var tøft, forteller Espen Wallin til God morgen Norge.

Han ble kjent med Lene Marie for ti år siden, og de to ble gode venner. Espen jobber som regissør og begynte etter hvert å lage en dokumentarfilm om Lene Marie, sammen med Margreth Olin og Katja Høgseth. Dette resulterte i filmen «Selvportrett», som har premiere 17. januar.

Fikk se filmen

En uke før Lene Marie døde fikk hun se den ferdige filmen. 33-åringen hadde et håp om å være i live når filmen har premiere, men dagen etter filmvisningen fikk hun beskjed at hun ikke hadde lenge igjen.

– Lene presiserte at hun ville at filmen skulle skje. Det var viktig for henne å få ut historien sin, og vise kunsten sin. Hun ville vise smertene hun hadde, med et håp om at dette kan hjelpe andre i etterkant, sier han og legger til:

– Det var veldig spesielt å se dokumentaren sammen med henne, hvor hun satt ved siden av og var såpass dårlig som hun var. Det var ikke noen enkel sak.

Mange ble kjent med Lene Marie gjennom hennes sterke portretter, både av seg selv og andre. Det var dette talentet som først fanget interessen til Espen, og som også var utgangspunktet for filmen.

I flere år sendte hun bilder til Espen som hun ønsket tilbakemeldinger på. Espen så tidlig at Lene Marie var en fotograf i verdensklasse.

– Jeg ønsket å gi henne anerkjennelse for bildene hun sendte meg. Anerkjennelse har hun fått, og det kommer hun til å få videre med kinopremière, egen utstilling og fotobok. Hun kommer til å være med oss i lang tid, sier han.

– Hun ønsket å leve

Regissøren forteller at han og Lene Marie hadde jevnlig kontakt, også den siste tiden.

– De siste ukene og månedene var hun veldig syk, så det var begrensa kontakt, men de meldingene som kom var veldig varme og hjertelige. Hun hadde et ønske om å leve. Men når kroppen ikke orker mer, fant hun ro i det, men det var tette meldinger helt til det siste, forteller han.