Spøker for mer spill på landslaget for Grimsbø

Når landslagssjef Thorir Hergeirsson tar ut den norske VM-troppen mandag, er det for lengst kjent at målvakt Kari Aalvik Grimsbø ikke kommer til å være på flyet mot Japan.

Grimsbø, som i fjor bestemte seg for å ta en pause fra landslaget, holder fortsatt på med rehabiliteringen etter kneoperasjonen i mai.

– Jeg håper å være klar for å spille kamper etter jul. Det blir spennende å se hvordan utviklingen er i løpet av november og desember. Jeg har hatt fin fremgang den siste måneden, men det går ikke fort fremover, så jeg må se om jeg tåler belastningsøkningen vi kjører nå, sier Györ-keeperen til TV 2.

Grimsbø er usikker på om hun spiller for landslaget igjen.

– Det er vanskelig å si nå. Jeg har fokus på her og nå. Samtidig har jeg bestemt meg for at dette er min siste sesong her i Györ. Etter det skal jeg reise hjem og begynne å legge planer for et annet type liv, så det spøker jo litt for det. Men man skal aldri si aldri. Det har jeg i alle fall lært i sporten, det er alltid muligheter, sier Grimsbø.

OL frister Grimsbø

34-åringen har spilt 173 kamper med flagget på brystet, og har blant annet to OL-gull, to VM-gull og fem EM-gull i medaljesamlingen.

Grimsbø lar seg imidlertid friste av neste års OL i Tokyo.

– Jeg har vært med på OL, og det ga absolutt mersmak, men jeg må se på helheten og ha en kropp som fungerer, skal ikke ta noe risiko og forverre tilstanden i kneet på noe tidspunkt. Jeg ønsker å avslutte denne sesongen her i mål, så får vi se hvor bra jeg får ting til å fungere, sier Grimsbø.

– Når vil du ha en idé om du vil ta et siste slag for Norge?

– På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si noe om det, svarer hun.

Stor tro på Silje Solberg

Med både Grimsbø og Katrine Lunde ute er Silje Solberg et klart førstevalg mellom stengene til VM i Japan.

– Hun har erfaring og tar mye ansvar, nå enda mer rutine enn da jeg gikk ut med skade, det tror jeg hun tar fantastisk bra. Hun er en fantastisk keeper, så det har jeg troen på går veldig bra, sier Grimsbø.

Grimsbø er trygg på at hennes tidligere landslagsvenninne takler presset.

– Det har hun takler veldig godt før. Hun har erfaring med å være i den posisjonen og tar mye ansvar. Hun er en fantastisk god keeper, og nå står hun med enda mer rutine enn det hun gjorde i mesterskapet der jeg gikk ut med skade i første kamp (Ungarn 2015). Dette tar hun med støtte fra de keeperne hun står sammen med, sier Kari Aalvik Grimsbø.