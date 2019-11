Derfor kan du ikke stole på tallene

Tirsdag 5. november klokken 07.00 publiseres skattelistene for 2018. Det betyr at du kan sjekke hva folk tjente, hva de har i formue og hva de betalte i skatt i fjor.

Men er disse tallene helt riktige? Kanskje har du selv sjekket ditt eget navn i skattelistene og stusset over det som står oppført.

Det er i så fall ikke så rart. Det er nemlig en rekke faktorer som kan spille inn på hvordan din økonomi fremstilles i skattelistene.

Variasjoner

Det første punktet du bør være klar over når du sjekker skattelistene, er at verken tallet for inntekt eller formue viser det man tradisjonelt tenker på som inntekt og formue.

– Inntektene som står oppført i skattelistene er kun netto inntekter, som vil si at tallet er korrigert for skatt og fradrag. Formuen oppgis i netto formue, som betyr at all gjeld er trukket fra, sier skatteadvokat Per Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

SKATTEEKSPERT: Per Ole Hegdahl er advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. Foto: Skattebetalerforeningen

For en vanlig lønnsmottaker er inntektene og fradragene ofte ganske stabile, slik at nettoinntekten endrer seg lite fra år til år.

– Det som kan medføre endringer er lønnshopp, høyere renteutgifter enn tidligere eller andre fradrag som har endret seg i større eller mindre grad, sier Hegdahl.

Null i inntekt?

Svingningene i hva som står oppført i skattelistene blir som regel større for de som har høy inntekt eller driver egen virksomhet.

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen har tidligere laget et eksempel som viser hvordan en betydelig inntekt faktisk kan komme helt ned i null i skattelistene.

Eksempel: En lønnsinntekt på 700.000 kroner gir en inntekt i skattelisten på bare 398.550 kroner, dersom vedkommende har renteutgifter på 70.000 kroner, pendlerkostnader på 80.000 kroner og tap ved salg av aksjer på 60.000 kroner. Ved omregningen fra brutto- til nettoinntekt må en også trekke fra minstefradraget på 91.450 kroner for inntektsåret 2016. I tillegg vil et eventuelt fremførbart underskudd fra tidligere år også redusere inntekten som vises i skattelistene.

Fremførbart underskudd oppstår når du ett år har høyere fradrag enn inntekt, slik at du ikke får benyttet deg av alle fradragene. Har du store nok fradrag kan du altså komme ned til 0 i inntekt i skattelistene. Kilde: Skattebetalerforeningen

– Teoretisk kan man stå oppført med null i inntekt, men likevel betale skatt. Har du for eksempel et stort fremførbart underskudd eller et betydelig tap ved salg av aksjer, vil lønnsinntekten kunne utløse trygdeavgift og trinnskatt, mens nettoinntekten likevel blir null. Da er det altså tallet 0 som vises i skattelistene, selv om du har lønnsinntekt, sier Hegdahl.

Null i formue?

Selv om tallet for inntekt kan variere mye, vil skattelistenes informasjon om nettoinntekter likevel ofte indikere hva en person har i brutto inntekt. Når det gjelder det som står oppført om formue, er tallet imidlertid enda mindre til å stole på.

Skattelisten viser kun netto formue, og derfor vil all gjeld trekkes fra. I tillegg viser skattelistene lite om hvilke verdifulle eiendeler eller eiendommer en person har.

Bare 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen til primærbolig, altså boligen man bor i, tas med i formuetallet i skattelistene. For sekundærbolig føres 90 prosent av den beregnede verdien inn.