– For meg personlig betyr dette veldig mye. Jeg har vokst opp langs elva og vært interessert i fiske hele livet, sier Vidar Skiri til TV 2.

Han titulerer seg som klepper. For siden 1968 har han vært roer og klepper for den briske lorden Davenport som eier selve indrefileten i Rauma elv.

– Når elva ble smittet av gyrodactylus salaris tidlig på 80-tallet gikk fokus over på å redde laksestammen og kjempe for at elva skulle bli frisk, forteller Skiri.

For sin innsats for laksen ble han i fjor tildelt kongens fortjenstemedalje.

Lykkes

Fredag kom endelig friskmeldingen av Rauma elv med sideelva Istra og fem andre elver i Rauma kommune etter flere runder med bruk av plantegiften rotenon for å bli kvitt parasitten. Disse elvene er Isa/Glutra, Innfjordelva, Måna i Måndalen samt småelvene Skoga og Breivikselva.

– De siste prøvene tatt ut i oktober og ble ferdig undersøkt i forrige uke. Alle prøvene har vært negative og det er en stor ære for meg å kunne erklære elvene i Rauma for friske, kunne spesialinspekør Inger Mette Hogstad informere om i dag.

Med dagens friskmelding av de seks elvene i Rauma er nå 38 og 50 infiserte elver over hele Norge kvitt parasitten og erklært friske.

– Dette er en fantastisk stor dag for alle som har stått på. Hadde jeg visst at det skulle ta 35 år så er det ikke sikkert vi hadde startet opp, sier Skiri.

For de startet uten penger og kompetanse. Den viktigste jobben var å ta vare på laksestammen slik at den ble reddet. Det har skjedd med stamfiske, genbank, klekkeri og et enormt kultiveringsarbeid med utsetting av både smolt og lakseyngel.

– Det har vært noen svært krevende perioder med mye negativ omtale og mostand mot bruk av rotenon. I tillegg fikk vi resmitten av elva i 1996 som var tung å svelge, sier Skiri.

Forsiktig

Men i dag kunne han ta med klima og miljøminister Ola Elvestuen og vise frem laksen i Steinhølen under Trollveggen.

– Dagen i dag har stor betydning. Endelig kan laksen komme tilbake, noe som har store ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Selv om det har tatt tid er friskmeldingen en stor suksesshistorie hvor myndighetene har brukt én milliard kroner for å lykkes. Men det hadde ikke vært mulig uten alle de lokalt som har brukt enormt mye tid på denne kampen, sier Elvestuen til TV 2.

KIKKER: Klima og miljøminister Ola Elvestuen ser på gyteklar laks som svømmer i Steinhølen i Rauma elv. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Men Vidar Skiri maner til forsiktighet og advarer mot å åpne for fritt fiske for tidlig.

– Bestanden er sårbar så jeg anbefaler at man fortsetter med prøvefiske i en sesong til før elva blir åpnet. Men uansett må det strenge reguleringer til og gjenutsetting av fangsten blir en del av den moderne lakseforvaltningen, sier Skiri.

Selv håper at han kanskje å finne frem igjen fiskestanga etter så mange år med fokus på forvaltning og kultivering.

– Kanskje det blir tid til å fiske litt selv slik jeg gjorde i gamle dager. Men det viktigste er at elva er frisk og vi kan overlevere den til neste generasjon, sier Vidar Skiri.