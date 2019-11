Merete (43) har kronisk migrene – får rådyr medisin takket være spleiselag

43 år gamle Merete Einmo har kronisk migrene, og i åtte år har hun vært ukentlig hos fastlegen sin i Leirjord i Nordland.

Nå har hun et nytt håp om å bli bedre.

– Jeg har sett frem til dette veldig lenge, sier Einmo da hun møter fastlege Jørgen Pedersen. Han har fulgt henne helt siden 9. september 2011 da hun plutselig ble syk.

Over natten i 2011 fikk Merete Einmo et kraftig migreneanfall, og smertene var så store at hun trodde hun skulle dø.

Daglige anfall

I tillegg til migrenen har Einmo minst to anfall i døgnet av klasehodepine, som også blir kalt «selvmordshodepine» på grunn av de kraftige smertene. Hjemme må hun ha et eget lydtett rom å trekke seg tilbake til.

– På det verste har jeg hatt migreneanfall som varte i seks døgn, og da måtte mannen min være hjemme og gi meg mat og vann så jeg klarte meg, sier hun til TV 2.

Tobarnsmoren har blitt ufør, hatt månedlige sykehusinnleggelser og klarer knapt å delta sosialt eller med familien.

– Det er tøft for migrene er ikke en usynlig sykdom, den rammer både den som har det og bryter ned hele familien, sier Einmo, som i stor grad er hjemme alene for å få ro hver dag.

Den tidligere læreren, som var aktiv med hunder og drev med landeveissykling, har nå bare svært ensomme dager.

– Jeg har blitt en skygge av meg selv, og jeg leter etter mening med livet. Det var ikke slik det skulle bli, forteller Einmo.

SMERTEFULLT: Merete Einmo forteller at hun har hatt migreneanfall som har vart i seks døgn. Foto: Privat

Dyr medisin

Når TV 2 møter henne, får hun prøve en ny medisin som har gitt gode resultater med å forebygge migrene.

Men norske myndigheter har regnet ut at medisinen vil koste godt over 100 millioner kroner i året, noe de mener er for dyrt. I dag koster ett sprøytestikk 5400 kroner og det må man betale selv.

Einmo har likevel vært heldig. Hennes søsken laget et spleiselag på internett og samlet inn over 50 000 kroner slik at hun skulle få prøve. Medisinen bør tas gjentatte ganger for å få effekt.

– Jeg er veldig spent og takknemlig og håper den kan gi endring i hverdagen min, sier hun. Men jeg synes det er svært urettferdig at den bare er tilgjengelig for de som har råd.

Helseminister Bent Høie liker ikke å høre at et spleiselag er nødvendig for å få medisinen.

– Jeg ønsker ikke at det skal være situasjonen, vi har vært klare på at vi ønsker at medisinen skal tilbys til de mange som har behov for det for de har det forferdelig, sier han til TV 2.