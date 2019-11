– Det har aldri vært en såpass kjent profil i hele verden som har gjort noe sånt, sier en datingklar Jan Thomas til Dorthe Skappel, når God kveld Norge treffer ham før avreise til Sør-Afrika.

I en alder av 52 år har Jan Thomas bestemt seg for å finne kjærligheten på TV, i sitt nye datingprogram som pågår i Cape Town nå.

Dersom han skulle få god kjemi med en av deltakerne, har han én regel klar for å hindre at det blir som Ex on the Beach eller Paradise Hotel:

– Da fornekter jeg sex. Det må jeg klare. Én måned uten sex skal til og med jeg klare, sier han.

Onanerer hver dag

Jan Thomas forteller at også han kan kjenne på det å være litt ensom en lørdagskveld, og å ty til ulike apper for å gjøre noe med det.

– Absolutt. Selvfølgelig har jeg gjort det. Det er helt vanlig, sier han.

Nå håper han at oppholdet i Cape Town vil gjøre datingtilværelsen annerledes.

Oppholdet i Sør-Afrika vil vare i fem til seks uker, og det vil si fem til seks uker uten sex for Jan Thomas. Men det ser han ikke mørkt på.

– Du vet, man kan onanere. Det gjør jeg to ganger om dagen. De som har meldt seg på for å ha sex, de kan ha sex med hverandre. For det blir ikke med meg, sier en bestemt Jan Thomas.

Jobber med eksen

I 2008 giftet Jan Thomas seg med 22 år yngre Christopher Mørch Husby. Forholdet kunne for mange virke perfekt, men etter syv år ble det slutt.

De både jobbet sammen, bodde sammen og gjorde det meste sammen, men noe forsvant på veien.

– Det som skal til for å bo sammen og dele livet sammen som ektefolk, den magien forsvant. Men så klarte vi å finne noe annet, sier han.

De forble venner og jobber i dag sammen.

Jan Thomas håper at datingen i Cape Town vil la han slippe noen nært innpå seg, og han utelukker ikke at han ønsker seg barn i fremtiden.

– Jeg skal ned og vise at kjærlighet mellom to menn også kan bestå av fine, fantastiske samtaler, og sårbarhet, som jeg synes er en styrke, sier han.

