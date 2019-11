Lørdag fra kl. 15.30: Se Aston Villa-Liverpool på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Liverpool møter Aston Villa borte på lørdag ettermiddag. Neste helg venter Manchester City på Anfield, en kamp som blir svært viktig i tittelkampen.

Med seier mot de lyseblå vil Liverpool ha et forsprang på hele ni poeng, dersom rivalene vinner helgens kamper.

Fabinho har vært en av de store formspillerne i høst. Utfordringen er at han allerede har pådratt seg fire gule kort. Med et nytt gult kort må han stå over den potensielt tittelavgjørende kampen mot Manchester City.

Det gir Jürgen Klopp hodebry.

– Det er ikke mulig å spille mot Aston Villa uten å gå inn i taklinger, spesielt i den posisjonen. Man kan ikke spørre om det. Spilleren vet det, jeg vet det. Finnes det kamper som er fine å få sitt femte gule kort i? Kanskje andre lag er smarte sånn sett, jeg vet ikke. Jeg har aldri gjort det, sier Liverpool-manageren på pressekonferansen foran Villa-kampen.

– Det er informasjon som vi må takle. Han må takle det på banen, og jeg må takle det når jeg tar ut laget. Jeg har ikke tatt en endelig beslutning, fortsetter Klopp.

En spiller Liverpool uansett må klare seg uten mot Manchester City, er Joël Matip. Tidligere denne uken hevdet London Evening Standard at midtstopperen er ute i seks uker. Klopp bekrefter ikke akkurat hvor lenge kameruneren er ute, men sier at han er utilgjengelig «de neste ukene.»

Naby Keïta, som måtte ut med skade mot Arsenal, er usikker til lørdagens kamp mot Aston Villa.

– Jeg vet ikke ennå, vi må se det an, sier Klopp om Keïta.

