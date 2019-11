Onsdag publiserte VG et intervju der det nåværende PST-sjefen, og den tidligere politimesteren i Oslo, innrømmet å ha oppbevart våpen ulovlig i flere år.

Nå skriver avisen at Spesialenheten for politisaker åpner en bred etterforskning av saken.

– Jeg kan opplyse at vi på bakgrunn av innledende undersøkelser har funnet at det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten for politisaker til VG.

PST-sjefen skal etterforskes for straffelovens paragraf 171 og 172, som omhandler tjenestefeil og grov tjenestefeil.

Sjøvold mottok våpnene fra den etterlatte enken etter en bekjent i Vestfold i 2008. Både Sjøvold og avdøde mannen var medlemmer av Odd Fellow-losjen.

Første våpenamnesti etter dette var våren 2017, og det betyr i så fall, ifølge VG, at våpnene kan ha blitt oppbevart ulovlig i nærmere ni år.