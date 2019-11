Etter fire sesonger med knallsterke seertall, er det igjen klart for en helt ny runde med seersuksessen Broompraten.

Så langt har over én million sett serien – hvor Broom-journalist Mats Brustad møter kjente profiler for å snakke om bil og lidenskapen rundt dette.

– Det er veldig moro å se at serien har truffet så godt. I tillegg til engasjementet rundt bil, får vi ofte se noen helt nye sider hos gjestene. Årets sesong er absolutt ikke noe unntak, og jeg gleder allerede til å se resten, forteller Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Prinsesse Märtha Louise

Allerede neste søndag, om en uke, er det klart for sesongpremiere. Og vi har ikke tenkt til å spare på kruttet! I første episode møter vi selveste Märtha Louise.

Hun deler flere historier fra barndommen og ikke minst får hun sitte på i en kongeblå Ferrari GTC4Lusso – med over 600 hk.

– Märtha er glad i alt som handler om fart og spenning. Enten det er på hesteryggen, eller bak rattet i en heftig bil – er engasjementet der. Så ja, dette blir utvilsomt en pangstart på en helt ny sesong, sier Vegard, som har fått en sniktitt på episoden.

Prinsesse Märtha Louise er ikke vond å be når vi inviterer på tur i Ferrari-beistet, GTC4Lusso.

Kan ikke avsløre alt

I sesong fem av Broompraten møter vi også Pål Anders Ullevålseter, samt komiker og programleder Alex Rosén.

Vi blir med hjem til Pål Anders Ullevålseter, som fortsatt kjører enkelte motorsykkel-løp.

– Jeg tror ikke mange blir overrasket hvis jeg sier at dette blir en lattermild episode, med en haug av fantastiske, nesten utrolige, historier. De som følger han i Alex Rosén Show, vet nok hva jeg hinter til, forteller Mats Brustad, som er produsent, regissør og intervjuer i Broompraten.

Mats legger til at det som vanlig er fem episoder i årets sesong, men at han ikke kan avsløre hvem de to siste gjestene er riktig ennå.

– Det kommer vi nok tilbake til om ikke alt for lenge. Ellers kan jeg si at årets sesong byr på stor variasjon, med alt fra Alex Rosén som kjører fra politiet – til prinsesse Märtha Louise og hennes barndomshistorier.

– Og som alltid er det engasjementet for bil som står i sentrum. Nå gleder jeg meg stort til å komme i gang, smiler Mats, som akkurat nå ferdigstiller de siste episodene.

Broompraten har premiere søndag 10. november.

Alex Rosén er ihuga Tesla-fan, og mener det er Elon Musk som egentlig fant opp bilen – slik vi kjenner den i dag...

Under kan du se første smakebit på årets sesong: