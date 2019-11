Blir skjelt ut av sinte seere etter Farmen-sabotasje – nå forteller storbonden hva som egentlig skjedde

Blir skjelt ut

Erik og Kristian forteller begge at de har opplevd noe pågang fra skuffede Farmen-fans den siste tiden.

– Det har vært at folk sender meg meldinger. De sier blant annet at jeg er en tyv og: «Jeg visste du var en sånn person», «Endelig fikk vi se at du stjeler». Sånne ting. Men jeg synes det er gøy at folk engasjerer seg, sier Erik.

24-åringen har til og med blitt oppringt på telefon.

– Jeg tar telefonen, og så hører jeg det er et fælt styr, og da legger jeg på. Jeg kan ikke ta alt av telefoner, da blir jeg gal i hodet, sier han.

– Jeg har fått et par sure meldinger om folk som er veldig skuffa, og synes det vi gjorde var sykt dårlig gjort mot Agna. De sier at Erik og jeg fortjener å bli sendt på huet og ræva ut, men det er jo sikkert fordi de ikke vet at det var avtalt og at alle var med på det, forteller Kristian.

Begge tar det hele med knusende ro.

– Kunne ikke gjøre noe

Selv om både Agna, Erik og Kristian hevder at alle på gården var enige om å ta lefsene og la ukesoppdraget fare sin kos, er det noen av deltakerne som mener at det ikke medfører riktighet.

Jan Erik Brodahl (60) sier han ikke fikk vite om planen før det var for sent å komme med innvendinger.

– Det var Agna, Erik og Kristian som tok den avgjørelsen, og da jeg ble gjort oppmerksom på denne, kunne jeg ikke gjøre noe fra eller til. Jeg hadde nok ikke gitt opp ukesoppdraget bare på grunn av de lefsene, forteller han.

Hevder de fikk «smuler»

Han hevder dessuten at resten av gruppa fikk mye mindre lefse enn det storbondens hjelpere fortærte.

– Vi skulle jo dele de lefsene, men Erik og Kristian spiste det meste selv og ga oss andre smuler, sier han, og innrømmer at han ble sint da han oppdaget skeivfordelingen.

Silje Momrak (32), som kom inn som utfordrer i uke fem, støtter oppunder at gruppa var informert om sabotasjen, men skjønner at flere kan ha reagert på lefsebitene og fordelingen av dem.

– Det er klart det ble diskusjoner om bitene vi fikk, og om de var mindre enn Kristian og Erik sine, men vi fikk lefse hver kveld, så jeg følte det ble delt ganske likt, forteller hun.

Kristian hevder på sin side at det var mye mer enn «smuler» de andre fikk, men medgir at han og Erik nok spiste mer lefser enn de andre. Det sier han at det var en grunn til.

– Vi spiste lefser morgen og kveld da kameraene var der, men det var for å underbygge at det var vi som hadde stjålet dem, forklarer han.

Se Farmen tirsdager, onsdager og søndager på TV 2 og TV 2 Sumo.