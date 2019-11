Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble brutalt drept av en mann med øks på Vår Frelsers gravlund i Haugesund 19. februar i år.

Den 67 år gamle Karmøy-kvinnen hadde vært lærer i skolen i Asker og Bærum i førti år, og hadde vært pensjonert i to og en halv måned da hun ble offer for den grufulle handlingen.

Hadde mange planer

Ektemannen gjennom nesten femti år, Lars Johan Hereid, forteller til TV 2 at hun gledet seg veldig til å bli pensjonist.

– Hun hadde fantastisk mange planer. Hun skulle blant annet ha en vevstue, sier Lars Johan om kona som blant annet var formingslærer.

– Hun var en estetiker. Opptatt av det pene. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gått forbi noe og tenkt at ja, det må jeg ta bilde av og sende til mamma så hun kan bruke det i en oppgave til elevene sine, men så er det ingen der, forteller sønnen Lars Johan Skeisvoll Hereid.

Drømte om et liv i «Knerten-huset»

For noen år siden kjøpte Bjørg Marie og ektemannen en husmannsplass i Eidfjord i Hardanger der han kommer fra. Det gamle, røde huset ble nennsomt pusset opp, og resultatet beskriver familien som fantastisk.

– Det ble pusset opp fra lekk tak med bare kaldt vann i kjelleren, til et pent og hyggelig sted der alle trives, forteller sønnen Lars Johan Hereid.

IDYLLISK: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid og ektemannen Lars Johan Hereid pusset nennsomt opp den gamle husmannsplassen. Foto: Privat

Så idyllisk er plassen at huset ble lånt ut til innspillingen av den ene «Knerten-filmen».

– Overraskelsen var stor da hun fant ut at huset var avbildet på brødposer og risgrøtbokser. Det var en bekreftelse på at de hadde gjort et godt stykke arbeid.

FILMGRØT: Familiens drømmehus i Hardanger ble avbildet på reklameeffekter i forbindelse med «Knerten»-filmen. Foto: Privat

Var et fristed for henne

Det er ekstra vondt for Bjørg Maries familie å tenke på at hun aldri fikk oppfylt drømmen sin om å tilbringe pensjonstiden sin der.

– Det huset var et fristed. Et fristed som skulle nytes under pensjonisttilværelsen. De ville ikke ha en hytte på fjellet hvor man satt alene. Hun ønsket å ha et levende sted hvor naboer og venner kunne stikke innom for en kaffe eller en matbit. Det blir en stor utfordring for oss som er igjn å beholde stedet like levende, sier sønnen.