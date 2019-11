Kvinnen i midten av 20-årene tok taxien for å rekke toget. Men turen i desember 2016 endte på Vippetangen der hun ble voldtatt av sjåføren, skriver Aftenposten.

Mannen må i tillegg betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning og er fradømt retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag for alltid. Straffen er i tråd med aktors påstand.

– Jeg er i utgangspunktet fornøyd med dommen, men noterer meg at retten har frifunnet domfelte for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Jeg skal ta en nærmere vurdering av hvorvidt denne delen skal ankes av påtalemyndigheten, sier statsadvokat Kristin Røhne som var aktor i saken.

Mannens forsvarer, advokat Dag Holmen sier til avisa at han ikke har lest dommen og derfor heller ikke har tatt stilling til ankespørsmålet.

Ifølge dommen begynte sjåføren, som er i 30-årene, å beføle kvinnen og gjøre handlinger som defineres som en fullbyrdet voldtekt. Kvinnen ble etter hvert kjørt til Oslo S der hun fikk hjelp av en vekter som ringte politiet.

Tiltalte forklarte at han holdt henne på armen med sin høyre hånd, og at han ikke tok på henne noen andre steder. Retten vurderte hans forklaring som ikke troverdig og viser blant annet til at kvinnens DNA er funnet under sjåførens negler.

I formildende retning vektlegges saksbehandlingstiden. Saken var ferdig etterforsket i november 2017. Den ble oversendt statsadvokaten i februar 2019, og tiltalebeslutning ble tatt ut i mars i år.

(©NTB)