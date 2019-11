På tirsdag skulle Stine Bekkemoen (20) bare kjøpe seg en burger på vei hjem fra jobb.

Hun svingte innom McDonald's på Gardermoen, og bestilte en Chicken Salsa i drive thruen.

Ullensaker-kvinnen kjørte hjem med maten – men etter å ha spist opp store deler av burgeren, kjente hun noe hardt i munnen.

– Jeg spyttet det ut. Jeg spyttet og spyttet, og det ramlet ut det jeg mener er en tann. Jeg holdt på å kaste opp da jeg så den, sier Bekkemoen til TV 2.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Fikk vennene til å sjekke munnen

Bekkemoen ble først usikker på om hun hadde mistet en tann.

Hun sier at hun fikk flere av vennene sine til å titte inn i munnen hennes for å dobbeltsjekke at hun hadde alle tennene sine på plass.

BRUSK, BEIN ELLER TANN?: Stine og McDonald's er ikke enige i hva dette er. Foto: Privat

Hun er helt sikker på at tannen var blandet inn i kyllingkjøttet i burgeren.

– Jeg begynte å gråte. Jeg fikk nok et lite sammenbrudd, sier hun og ler.

Samme kveld sendte hun en melding til McDonald's på Messenger, men fikk ikke svar.

– Jeg hørte fra dem på onsdag etter at jeg snakket med Romerikes Blad. De lurte på om jeg kunne sende dem et bilde av den, sier hun.

Hun forteller at personen hun snakket med lovet å «sende henne noe» i kompensasjon.

– Jeg håper for Guds skyld ikke at de sender et gavekort. Jeg kommer ikke til å spise der med det første, sier hun.

Brusk eller bein

McDonald's Norge beklager hendelsen, men ønsker ikke å fortelle TV 2 hva slags type kompensasjon Bekkemoen får.

– Vi skulle gjerne ha sett denne biten selv og fått en tredjepartsaktør til å analysere den, men hun har kastet den. For oss ser dette ut som en bruskbit, sier pressekontakt Kristina Johansen.

Hun sier også at det kan være snakk om en bit av et kyllingbein.

– Det kan ha skjedd i prosessen av å lage hamburgeren, eventuelt kan det være en bit av kyllingbein, sier hun.

Videre forteller Johansen at McDonald's årlig har 35 millioner kunder.

– ... og det er ingen av dem som har funnet en bruskbit i burgeren, sier hun.