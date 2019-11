Harvard-studie: Mennesker som alltid er forsinket, lever lenger

Professoren forklarer at en teknikk i psykoterapien for å takle vonde følelser, er å øve seg på å smile et par minutter om dagen. «Er ikke et fullt smil mulig, virker et halvsmil,» skriver han.

Ikke allment akseptert

Psykologiprofessor Justin Kruger har tidligere fortalt The Wall Street Journal at det er paradoksalt at noen alltid er konstant forsinket, siden det ikke er allment akseptert og at det i seg selv burde være en motivasjonsfaktor.

Kruger mener at den vanligste, og mest åpenbare, forklaringen på hvorfor noen alltid er forsinket, er at de ikke klarer å bedømme hvor lang tid en oppgave egentlig vil ta.

De som alltid er forsinket, klarer rett og slett ikke å se for seg hvor lang tid de bruker på ting.

I studien «If you don't want to be late, enumerate: Unpacking reduces the planning fallacy», skriver Kruger at det er håp for alle som er konstant forsinket.

Han mener at det kan hjelpe å dele opp hver enkelt oppgave slik at du i større grad klarer å beregne hvor lang tid en enkel oppgave faktisk tar.

I Krugers studie«Perspectives on prediction: Does third-person imagery improve task completion estimates?» skriver han at det også kan hjelpe å visualisere, altså se for seg, oppgaven før man gyver løs på den.

På denne måten mener han at man kan få et mer realistisk syn på hvor lang tid oppgaven faktisk tar, og dermed slutte å være kronisk forsinket til alt.