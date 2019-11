– Jeg var naiv som de fleste foreldre

Må se på studier

Spinnangr ønsker å få ned overdosetallene, akuttinnleggelser og skader som følge av rusmiddelbruk. Hun sier vi må gjøre noe annet enn det vi har gjort tidligere for å få dette til.

– Vi må se på det som er gjort av studier både i Norge og i andre land, sier Spinnangr og fortsetter:

– Det å for eksempel sende rusavhengige eller politi til skoler, ha narkotikadager eller kriminalisere brukere eller jage brukere, veldig mange av de virkemidlene som vi har hatt fungerer dessverre veldig dårlig, forteller hun til God morgen Norge.

Russisk rulett

Frode Tafjord er sterkt uenig i at det å dra rundt og holde foredrag ikke fungerer. Han sammenligner kampanjen med russisk rulett.

– Den politikken som dere har, den er omtrent som russisk rulett. Russisk rulett er en pistol med én patron og resten er tomme kammer, og setter den mot hodet og trykker av. Men det dere gjør nå det er som å ha en pistol med ett tomt kammer og resten er fult, sier Tafjord.

Spinnangr ønsket å dele kampanjen på plakater for å få i gang en politisk diskusjon om hva som faktisk fungerer. Hun sier at kampanjen handler om at de stiller spørsmålet er det noen generelle råd som alle burde vite.

– Ingen som sier bare til barna: «Ikke drikk alkohol», og forventer at de skal høre på det. De forteller at det er forskjell på øl og sprit og ber de om at de må holde seg unna hjemmebrent, forteller Spinnangr.