Ringte mobilen – ble kalt inn til politiavhør

Klokken hadde så vidt passert 14 om ettermiddagen den 31. oktober i fjor da Tom Hagen ringte til politiet.

En drøy halvtime tidligere hadde han kommet hjem til et tomt hus der han fant et trusselbrev med krav om å betale løsepenger.

Fordi gjerningspersonene ba Tom Hagen om ikke å kontakte politiet, valgte politiet å åpne en skjult etterforskning.

De fryktet at den savnede kvinnen ville bli drept dersom det ble kjent at politiet var på saken.

Flere av naboene til ekteparet i Sloraveien på Fjellhamar var hjemme den formiddagen milliardærkona forsvant. De ble ikke umiddelbart orientert om hva som sto på.

ÅSTED: Ekteparet Hagens bolig i Sloraveien 4 på Fjellhamar er ansett for å være et åsted. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

– Det kom noen politifolk hit som sa at de lette etter ei 13 år gammel jente, og de fikk sitte i stua mi og holde utkikk, forteller en av de nærmeste naboene.

Kalt inn til avhør

TV 2 har snakket med personer som ringte til Anne-Elisabeth Hagen i dagene etter at hun forsvant. De forteller at de hørte ringetone og at telefonen var påslått.

VG har tidligere skrevet at Hagens mobiltelefon ble funnet i huset.

En av naboene som TV 2 har snakket med, forteller at han ble kalt inn til avhør kort tid etter at han ringte til den savnede kvinnens mobiltelefon.

Han forteller at de reagerte på at lyset i Hagen-familiens hus sto på til alle døgnets tider i dagene etter forsvinningen. Dette var grunnen til at han og kona forsøkte å ringe.

På dette tidspunktet ante de ikke hva som hadde skjedd.

– Jeg ble kalt inn til avhør på lørdagen, altså tre dager etter forsvinningen. Slik jeg forsto det, var det på bakgrunn av at min kone hadde forsøkt å ringe Anne-Elisabeth. Konas mobiltelefon er registrert på meg. Derfor ble jeg kontaktet, sier han.

Lot telefonen stå på

Politiinspektør Tommy Brøske svarer følgende på spørsmål om hvordan politiet overvåket telefonen i dagene etter forsvinningen:

– Det ble ansett som et relevant etterforskningsskritt å la telefonen stå påslått.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Tommy Brøske leder an jakten på den eller de som står bak forsvinningen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

I tiden etter forsvinningen flyttet Tom Hagen ut av huset. Da fylte postkassa seg opp. En nabo hentet posten, men da skal han ha fått tilsnakk av politiet og beskjed om å la posten være.

En annen nabo som TV 2 snakker med var hjemme den morgenen Hagen ble borte, men han husker ikke å ha sett eller hørt noe mistenkelig.

Har gjerningsmann-liste

Politiet har tidligere uttalt til TV 2 at de har laget en liste over mulige gjerningsmenn i saken. Dette er personer som politiet mener kan ha kapasitet til å gjennomføre en alvorlig kriminell handling.