43-åringen kom til akuttmottaket i oktober i fjor med brystsmerter, og den første EKG-undersøkelsen på sykehuset viste at han kunne ha hatt hjerteinfarkt, skriver NRK.

Han ble så lagt på enerom, og lå alene uten oppsyn i over en time. Da ble han funnet livløs på gulvet av en student.

Klokken 19.03 dro han i alarmsnoren, men det var først i 20.15-tiden at noen oppsøkte rommet hans og fant ham livløs. Da sto ikke livet hans til å redde, skriver NRK.

Lav bemanning

Ifølge sykehusets egne rutiner skulle mannen ha blitt sett til hver halvtime.

Politiet startet etterforskning av saken, og nå har altså statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen avgjort at Helse Bergen ilegges en foretaksstraff på 1,5 millioner kroner.

NRK har tidligere skrevet at sykepleierne over 100 ganger i løpet av 2018 varslet ledelsen om at akuttmottaket er for lavt bemannet. Mannens tidligere samboer sier til NRK at hun er fornøyd med statsadvokatens avgjørelse.

Innstilt på å vedta

– Jeg synes det er bra at de som var ansvarlige for at dette skjedde får en reaksjon, i alle fall når det var så mange avviksmeldinger på bemanningen i forkant. Legene sa jo at dette var en varslet katastrofe, og det er tross alt et menneskeliv som har gått tapt, sier Merethe Nilsen til NRK.

Sykehusdirektør Eivind Hansen sier at de har gjort tiltak for å øke bemanningen på akuttmottaket etter dødsfallet.

– Vi beklager hendelsen sterkt overfor de pårørende, og gjør alt for at dette ikke skal skje igjen. Vi har fått påtalemyndighetens beslutning om en foretaksstraff på 1,5 millioner. Vi er innstilte på å vedta den, sier Hansen.