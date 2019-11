Liverpool-spillerens tall er enestående i Premier League-historien

– Han har ikke levd helt opp til forventningene. Jeg har en følelse av at Liverpool har en klassespiller «til gode» i ham. Det tok tid for nøkkelspillere som Robertson og Fabinho å etablere seg i laget. De som har spilt i stedet for Keïta har vært såpass gode at det blir vanskelig for Klopp å sette dem på benken, og et par ganger han har vært på vei til å spille seg varm har han blitt skadet.

– Hva tilfører han Liverpool-laget?

– Han er veldig ballsikker. Han tar med seg ballen forbi spillere og gjennom ledd og får forsvarsspillere til å rygge. I tillegg er han veldig energisk, og er vant til å spille i et høyt tempo fra tiden i Tyskland. Han var Liverpools beste spiller i tre-fire kamper forrige sesong, mener Stamsø-Møller.

Fokuserer ikke på Manchester City – eller ... ?

Kritikken fra engelske medier kom på ny da han fikk sjansen i ligacupen i midtuken mot Arsenal, der det også kunne virke som om en ny skade gjorde seg utslag. I intervjuet, som ble foretatt av Premier League-TV før kampen, er det en optimistisk Keïta som forberedte seg på spilletid i lys av et tøft kampprogram for klubben.

– Treneren er veldig vant med å disponere den spillertroppen vi har. Vi har sett at noen spillere spiller regelmessig i Champions League, der andre får muligheten til hvile og rekreasjon. Andre fokuserer mer på å spille i Premier League-kampene. Når man har mange turneringer, er det viktig at man tar seg tid til å komme fullstendig til kreftene igjen mellom kampene, sier den tidligere Red Bull Salzburg- og RB Leipzig-profilen, og understreker at han og lagkameratene er del av samtlige turneringer for å vinne dem.

I sin debutsesong på Anfield spilte han 25 kamper i Premier League, og stod naturlig nok da over den eneste av kampene de røde tapte forrige sesong – borteoppgjøret mot Manchester City. Igjen ser det ut til å bli en duell mellom nettopp de to om ligatittelen, men Keïta bedyrer at de likevel kun har fokus på egne oppgaver.

– Vi ser ikke på Manchester City og hva de gjør. Vi fokuserer kun på oss selv. Det er noe treneren har drillet oss i. Nøkkelen er å vinne alle våre kamper og treneren tar seg av det som skjer med tanke på det større bildet, forklarer han.

På direkte spørsmål på om Liverpool-spillerne allerede nå ser en helg frem – mot neste helgs gigantoppgjør mot nettopp City – og har hatt samtaler om den svarer han imidlertid noe tvetydig.

– Vel, generelt så liker vi å tenke at det er det samme for oss uansett hvilket lag vi møter. Men kanskje City er litt annerledes siden det er sannsynlig at vi kjemper mot dem mot slutten av sesongen. Det kan hende vi behandler dem litt annerledes, men for nå så fokuserer vi på vår neste kamp, sier Naby Keïta – mannen som har spilt flere Premier League-kamper enn noen andre uten å noen gang tape.

Ubeseirede spillere i Premier League-historien * Spiller Kamper spilt Klubb Sesong Keita, Naby 26 Liverpool 2018/19 + 2019/20 Mendy, Benjamin 20 Manchester City 2017/18, 18/19 og 19/20 Davies, Simon 11 Manchester United 1994/95 og 1995/96 Skipp, Oliver 10 Tottenham 2018/19 og 2019/20 Clegg, Michael 9 Manchester United 1996/97, 97/98, 99/00 Laudrup, Brian 7 Chelsea 1998/99 Walker, Richard 6 Aston Villa 1997/98 og 99/00 López, Wálter 5 West Ham 2008/09 Razak, Abdul 5 Manchester City 2010/11, 11/12 og 12/13 Hutchinson, Sam 5 Chelsea 2006/07, 09/10 og 11/12 Inler, Gökhan 5 Leicester 2015/16 Filipe Oliveira 5 Chelsea 2002/03, 03/04 og 04/05 Ashley Westwood 5 Bradford 1999/00 Slade, Steve 5 Tottenham 1995/96 Díaz, Brahim 5 Manchester City 2017/18 McEwen, Dave 4 Tottenham 1999/00 og 2000/01 Webster, Andy 4 Wigan 2006/07 Horne, Brian 4 Middlesbrough 1992/93 Nuno Morais 4 Chelsea 2004/05 og 2006/07 Aleix García 4 Manchester CIty 2016/17 Cooke, Terry 4 Manchester United 1995/96 Lappin, Simon 4 Norwich 2011/12 Bruma, Jeffrey 4 Chelsea 2009/10 og 2010/11

